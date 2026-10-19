北京接訴即辦 滿意提升至97.7%

二○二六北京接訴即辦改革論壇近日舉辦，超過三二○○名嘉賓參會，其中包括來自七十餘個國家的二百四十餘名國際嘉賓。北京接訴即辦改革、「每月一題」入選全球城市治理典型案例。

二○一九年以來，北京建立起以一二三四五市民服務熱線為主管道，對市民訴求快速響應、高效辦理、及時回饋和主動治理的為民服務機制，走出了一條以市民訴求驅動超大城市治理現代化的新路。改革實施七年多以來，一二三四五熱線累計受理群眾和企業訴求大約兩億件，訴求解決率則從百分之五十三點一，提升到百分之九十七點三，群眾滿意率從百之六十四點六，提升到了百分之九十七點七。

本次論壇上發布《全球城市治理典型案例（二○二六）》。案例分為國際城市、中國城市兩部分，並收錄了三則關於北京接訴即辦的案例。案例中提到，北京接訴即辦是全球範圍內一項卓有意義的治理創新，它將公眾表達、政府回應與部門問責緊密聯繫起來，讓市民的切身經歷成為改善公共服務、審視政策制度的重要依據。

「城市治理是世界性的難題。」中國人民大學公共管理學院院長、教授嚴金明說，本項研究的案例材料全部來自一線實踐。課題組廣泛徵集各地素材，先後赴海內外四十二座城市調研、實地走訪，形成了豐富優質的城市治理案例庫。最終確定了國際都市案例廿二個，中國城市案例廿一個。其中，國際案例覆蓋五大洲，兼顧新興城市和韌性城市等情境；中國案例兼顧超大城市、轉型城市、邊疆城市和縣域城市等不同的類型，力求為各類城市提供可對照可借鑒的樣本。

在中國城市治理典型案例中，主要介紹了北京「每月一題」的改革成效。二○二一年，北京創新建立「每月一題」機制，將需要市級統籌解決的共性難題納入專項治理，推動相關部門完善政策，改進管理方式。

專項治理以來，北京累計完成兩千餘項任務、推出五百餘項政策，推動解決了一批長期積累、反覆發生的民生難題。