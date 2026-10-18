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得獎散文涉抄襲疑雲？ 魯迅文學獎作品被指與英國著作雷同

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸湖南省作家協會副主席沈念，曾以散文集《大湖消息》獲魯迅文學獎，近期遭豆瓣鑑抄博主指稱，作品與英國作家貝克的《遊隼》有多處雷同。圖／取自湖南日報微博
大陸湖南省作家協會副主席沈念，曾以散文集《大湖消息》獲魯迅文學獎，近期遭豆瓣鑑抄博主指稱，作品與英國作家貝克的《遊隼》有多處雷同。圖／取自湖南日報微博

曾獲大陸魯迅文學獎的散文集，竟被指與英國作家作品多處雷同。大陸湖南省作家協會副主席沈念的作品《大湖消息》，遭豆瓣鑑抄（鑑定抄襲）博主指稱與英國作家貝克（John Alec Baker）的《遊隼》（The Peregrine）有多處相似內容。而曾刊登該作品的大陸國家級文學期刊《人民文學》據報已注意到相關指控。

《濟南日報》旗下新媒體「新黃河」指出，大陸社群網站與線上資料庫平台「豆瓣」的鑑抄博主「抒情的森林」10月上旬多次發文，指沈念2022年發表於《人民文學》的《大湖消息》，疑有多處內容與貝克的《遊隼》相似，並貼出文字對比圖，引發關注。

根據「抒情的森林」貼出的對比內容，貝克在《遊隼》中描述鳥類飛行時寫道，鳥兒「滑行、振翅，不規則地改變著方向」，有時左右盤旋，有時朝單一方向順時針盤旋；沈念則在《大湖消息》中寫道，鳥類「飛行、滑翔和振翅，會沒有規則地改變方向」，有時交替左右盤旋，有時朝一個方向順時針轉，「候鳥的飛行是最自由的舞蹈表演」。

另一組對比涉及椋鳥群的描寫。貝克以「黑色拳頭」形容椋鳥群，並寫道，鳥兒「一個狂野的甩身，他擺脫了椋鳥群，華麗地衝向南方，高高升入烏雲那明亮的鑲邊」；沈念的作品則寫道，黑色椋鳥群「像個緊攥的拳頭」，並描述「在驚馬奔逃般的甩身中，總有幾隻掉隊的同伴」，鳥群飛離後，為天空「鑲上流動的黑邊」。

新黃河報導，記者自10月12日起聯繫湖南省作家協會及北嶽文藝出版社，相關工作人員均表示已記錄此事，將向相關人員反映；截至報導刊出時，2個單位均未正面回應。《人民文學》雜誌社工作人員10月16日回應稱，編輯部已注意到此事，但因其不負責具體工作，不清楚更多資訊。

公開資料顯示，沈念1979年出生於湖南岳陽，1999年開始發表作品，2007年加入中國作家協會，曾獲十月文學獎、華語青年作家獎、三毛散文獎等。他著有中短篇小說集《燈火夜馳》、《夜鴨停止呼叫》，散文集《大湖消息》、《世間以深為海》、《時間裡的事物》，以及長篇兒童小說《島上離歌》等。

報導指出，《岳陽日報》微信公眾號2022年8月25日報導，第8屆魯迅文學獎得獎名單當天在北京公布，沈念的《大湖消息》獲散文雜文獎。

魯迅文學獎創立於1997年，是大陸具有最高榮譽的國家級文學獎之一，由中國作家協會主辦，每4年評選一次，該獎項與老舍文學獎、茅盾文學獎、曹禺戲劇文學獎並列為大陸四大文學獎，獎項涵蓋中篇小說、短篇小說、報告文學、詩歌、散文雜文、文學理論評論及文學翻譯等類別。

大陸湖南省作家協會副主席沈念的散文集《大湖消息》曾獲大陸魯迅文學獎，近期被質疑與英國作家貝克的《遊隼》有多處內容相似，引發抄襲疑雲。圖為沈念散文集《大湖消息》。圖／取自湖南日報微博
大陸湖南省作家協會副主席沈念的散文集《大湖消息》曾獲大陸魯迅文學獎，近期被質疑與英國作家貝克的《遊隼》有多處內容相似，引發抄襲疑雲。圖為沈念散文集《大湖消息》。圖／取自湖南日報微博

抄襲 文學獎 英國

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