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首個國際職業教育標準框架 陸帶領共45國發布

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
10月16日，2026年世界職業技術教育發展大會在天津開幕，與會者參觀當中的中國職業教育專題展。新華社
10月16日，2026年世界職業技術教育發展大會在天津開幕，與會者參觀當中的中國職業教育專題展。新華社

陸媒報導，45個國家17日在中國大陸天津共同發布《世界職業技術教育標準框架》（簡稱「北京協議」），報導稱，這是中國大陸帶頭推動、研製形成的首個國際職業教育標準。

中新社稱，該協議於2026年「世界職業技術教育發展大會」發布，文字研製歷時1年多，繼承並深化先前2022年「天津倡議」、2024年「天津共識」核心理念，從價值、體系、治理、保障、行動等方面確立標準框架。

新華社報導指，未來，各技能證書、學分資格有望在認可的國家之間互認，世界職業院校技能大賽等賽事獲獎經歷含金量提升，各職業院校學生到外國升學、就業、參與跨國企業項目將更順暢方便；同時，依託協議，跨國用工技能評價形成共同標尺，企業等項目方將更好匹配所在國人才；用人單位也將共建職業技能標準，把市場用人需求傳導到院校培養端。

大陸教育部職業教育與成人教育司司長彭斌柏表示，該協議在行動路徑上堅持自願參與、開放包容和平等協商，通過雙邊、多邊協商，以「通用+國別」、「通用+領域」形式簽署合作諒解備忘錄推進落實。

另外，該協議擬將推動經濟繁榮與社會進步、服務人的全面發展、拓寬社會公平通道、深化職業技能互學互鑒、積極應對未來挑戰，作為職業教育共同價值追求；同時，圍繞人才培養，該協議提出完善職業學校辦學體系，建構全民終身教育培訓體系，推動產教協同開發教學資源、校企合作培育師資、按崗位實際要求組織實習實訓，並運用數位技術賦能教育教學改革。

葡萄牙教育、科學和創新部部長費爾南多·亞歷山大（Fernando Alexandre）認為，許多職業技能具有跨國通用性，建立共同框架非常重要，他認為這有助於提高職業教育透明度、完善質量評估機制，有利於國家間開展交流合作。

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