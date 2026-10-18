洛陽博物館閉館一年翻新！ AI假圖瘋傳挖到傳國玉璽 官方澄清：謠言

中國大陸河南洛陽博物館日前宣布將閉館一年進行升級改造，不料引發網友猜測，網上甚至瘋傳閉館是因為挖到傳國玉璽，更有網友配上AI生成的「出土」圖片及影片。10月16日，洛陽博物館發文闢謠，指「挖到傳國玉璽」相關言論全屬謠言，閉館實為設施升級與文物修護。

10月13日，洛陽博物館發佈公告稱，10月19日將暫停對外開放，預計閉館改造周期一年左右。消息傳出後，網上隨即湧現各種猜想，不少網友揣測「閉館這麼久，是不是挖到了傳國玉璽」，網上甚至出現不少AI生成的圖片和影片。

眼見傳言愈演愈烈，洛陽博物館16日發文交代閉館原因。館方指出，博物館新館自2011年全面開放至今已運行超過15年，由於常年接待大量公眾，公共區域基建亟待更新，文物亦亟需系統性養護修復，加上展陳動線有待優化，故啟動改造工程。工程將更換老舊地面，升級升降機、冷氣等設施，並結合近年最新考古研究成果，完善歷史展覽脈絡及增設便民設施。

據悉，創建於1958年的洛陽博物館為國家一級博物館，館藏豐富。2025年4月，洛陽博物館因一對牽手女陶俑意外爆紅。

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文章授權轉載自《香港01》