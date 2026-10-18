習近平考察算力基建布局 赴內蒙古確認「東數西算」工程進度

在AI浪潮與強權科技戰博弈的背景下，中共總書記習近平赴內蒙古烏蘭察布，考察算力設施，他強調實施「東數西算」工程、構建大陸全國一體化算力網，是中共黨中央一項重要部署。要確保已建成項目高效運行，並如期完成後續項目建設。要積極延伸產業鏈，不斷把算力優勢轉化為發展優勢。

新華社報導，習近平16日前往察哈爾高新技術開發區，在了解內蒙古推進「東數西算」工程樞紐節點建設和綠色算力產業發展等情況。他指出，實施「東數西算」工程、構建全國一體化算力網，是黨中央一項重要部署。要加強科學規劃、要素支撐、安全保障，確保已建成項目高效運行，並如期完成後續項目建設。要積極延伸產業鏈，推動數位經濟與實體經濟深度融合，不斷把算力優勢轉化為發展優勢。

習近平強調，算力網是大陸國家規劃建設的「六張網」之一，算力產業正處在加速發展階段，前景廣闊。希望大家認真落實高效、綠色、安全的要求，注重「算電協同」、「算水協同」，搞好算力中心項目建設和運營，積極推動綠色算力產業發展，為推進數位中國建設、促進新質生產力發展多作貢獻。

「東數西算」是大陸官方2022年啟動的一項政策，將東部算力需求有序引導到西部，也就是讓西部的算力資源支撐東部數據的運算。大陸已在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設「國家算力樞紐節點」，並規劃了十個「國家數據中心集群」。內蒙古擁有太陽能與風力資源優勢，使其角色吃重。

此外，習近平也前往位於烏蘭察布市察哈爾右翼前旗的黃旗海考察，強調要堅持尊重自然、順應自然、保護自然，全面實施濕地保護法，嚴守生態保護紅線，著力提升生態系統品質和穩定性，維護生物多樣性。