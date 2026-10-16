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外遇、家暴還毒殺妻 渣男行賄驗屍人不成終判死

香港01／ 撰文：盛昀
夫妻爭吵示意照。圖／AI生成
夫妻爭吵示意照。圖／AI生成

據《紅星新聞》報導，內蒙古男子馬某（案發時約52歲）與妻子李某感情不睦長期分居，馬某不僅婚內出軌，還曾打傷李某。二人矛盾加劇，馬某毒殺妻子李某後，又向驗屍鑑定人行賄。最終事情敗露，馬某被判處死刑。近日，最高人民法院公布裁定書，認為馬某罪行極其嚴重，依法裁定核准死刑。

裁定書顯示，原公職人員馬某出生於1969年，與妻子李某（被害人，歿年49歲）感情不睦並長期分居。馬某婚內出軌，曾打傷李某，李某多次報警尋找馬某，並聲稱要舉報馬某，馬某因二人矛盾加劇等原因起意殺害李某。

毒殺妻子後毀滅罪證、偽造現場

2021年3月，馬某在網上了解到麻醉劑致人死亡的情況，找藉口向王某（另案處理）索得瓶裝某藥劑。5月30日晚，馬某組織親友聚餐，其間李某飲用了葡萄酒。其後，馬某與李某回到呼和浩特市的家中。馬某趁機對李某使用某藥劑，造成李某在乙醇中毒的基礎上，因攝入某藥劑並與乙醇產生協同作用，致中樞性呼吸、循環功能衰竭死亡。

後馬某毀滅罪證、偽造現場，又撥打急救電話，謊稱李某心肌梗塞發作需要救治。醫護人員到場檢查李某已死亡。

人民幣10萬行賄驗屍鑑定人

後李某親屬發現異常而報警。2021年6月初，馬某為防止殺妻罪行敗露，欲獲得有利屍檢結果，指使王某送給負責為李某驗屍的鑑定人劉某（另案處理）現金人民幣10萬元（約新台幣48萬元）。

8月中旬，劉某將人民幣10萬元現金退還馬某。2022年7月13日，公安機關偵查確定馬某殺人嫌疑後將其拘捕。

構成殺人罪、行賄罪數罪併罰

最高人民法院認為，馬某故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪；為謀取不正當利益，給予非國家工作人員以財物，數額較大，其行為已構成對非國家工作人員行賄罪。

馬某蓄意使用某藥劑毒殺妻子，犯罪情節特別惡劣，手段殘忍，社會影響惡劣，罪行極其嚴重，且其身為公職人員，知法犯法，殺人後採用多種方式極力掩蓋罪行，僅一次供認罪行且供述不徹底，此後翻供否認，毫無悔意，主觀惡性深，應依法懲處。對馬某所犯數罪，應依法併罰。

最高法裁定核准死刑，數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身並處罰金人民幣二萬元（約新台幣9.6萬元）。

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文章授權轉載自《香港01》

外遇 渣男 家暴 死刑 內蒙古

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