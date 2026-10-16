冰山一角？4未成年少女遭性侵 最惡劣大專生親揭荒淫生活

大專生涉在小紅書及網上認識多名未成年少女後，分別與她們到酒店並作出性侵行為。其中一名14歲少女一個月後輕生，少女母親在少女的iPad內容揭發事件，並發現大專生另涉性侵數名女童。

大專生早前承認企圖性侵等12罪，案件（HCCC443/2025）原定15日在高等法院判刑。惟法官陳慶偉引述報告指，被告聲稱有多名成年女性伴侶，涉案的4名女童只屬少數，認為他毫無悔意，案情亦指事主或多達9人，著控方再索指示，把案押後至10月22日再處理。

被告承認12罪包括製作兒童色情物品

被告范致遠，22歲，案發時是副學士學生，並在醫療輔助隊任兼職。他承認2項促致16歲以下兒童製作兒童色情物品、1項企圖和16歲以下女童非法性交、2項向16歲以下兒童作猥褻行為、4項非禮、1項企圖強姦、1項管有兒童色情物品和1項製作兒童色情物品，合共12罪。

被告自稱與多名成年女性有性關係

法官引述被告的心理報告指，被告自稱和多名成年女性有性關係，本案涉及的女童只佔當中的少部份。心理報告認為被告重犯的機會屬中等偏高，他亦無悔意，精神科報告亦認為被告重犯機會高。被告有在求情信中稱有悔意。

此外，被告現被控性侵4名女童，惟法官指，根據案情，被告或另外侵犯5名女童，著控辯雙方就該些事宜索取指示。

被告飯店房企圖與X性交

案情指，被告於2023年8月在小紅書聯絡案發時14歲的X，兩人其後成為情侶，兩人有交互雙方性器官的照片，並相約同月式在旺角時鐘酒店見面。被告在房脫去X的衣服，摸她並企圖性交，但X稱痛而停止。被告要X手淫。

X約一個月後輕生

X同年9月輕生，其母查看X的iPad，發現她曾向友投訴曾遭人性侵。X母就事件報警，被告被捕後，發現他另性侵了3名未成年少女，包括案發時15歲的Y，Y在小紅書與被告認識，他曾約Y到時鐘酒店見面，並有摸Y的胸，但Y拒絕與被告性交。另一女事主X，案發時15歲，2022年8月在交友程式認識被告。兩人曾在時鐘酒店見面，被告有摸Z的腳，並試圖摸她的臀，Z即走開並離開酒店。Z曾向被告發送胸和私處照片。

事主A巴士上被摸胸

第四事主A，案發時14歲，她於2022年玩網上遊戲認識被告，兩人同年6月首次見面，被告送A回家時，在巴士上摸A的胸，A大驚，被告用手遮蓋其咀，又說因太喜歡A，亦有向A道歉，A亦原諒了被告。被告同年7月與A到旺角時鐘酒店，並想與A性交，但A極力反抗，被告最終未能成功。

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文章授權轉載自《香港01》