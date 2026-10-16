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香港新推工業品牌、廟宇文化等四個旅遊熱點項目

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導

香港發展旅遊熱點，年底起再推出四個項目，包括九龍巴士車廠、廟宇漫遊等，為觀光客提供更多香港特色的多元化旅遊體驗。

港府政務司副司長卓永興領導的「發展旅遊熱點工作組」，首階段已推出九個旅遊熱點項目，包括香港工業品牌旅遊、維園市集、紫花風鈴木園、舊城中環深度遊等，港府說這些項目受到歡迎，決意推出更多熱點項目。

卓永興說，港府要透過加強跨部門統籌並結合社會各界力量，在今年底起，分階段推出涵蓋工業品牌、微型藝術、宗教文化及地區風貌等主題的旅遊熱點項目，向旅客展現香港獨特的文化底蘊及城市面貌。

新的四個項目包括第二階段香港工業品牌旅遊，新增項目涵蓋九龍巴士車廠、港鐵「載遇‧站見」鐵路展，以及北京同仁堂香港生產研發基地等；

第二個項目是香港微型城市展，香港杜莎夫人蠟像館將於今年第四季起，於山頂凌霄閣重塑香港微型城市展。新展覽將加入全新精緻的微型藝術展品，立體展現香港的地標建築、地道習俗及生活特色；

第三個項目是推廣宗教文化深度遊，港府會進一步研究以廟宇為核心，串連各區具文化價值的歷史建築及古蹟，打造廟宇文化深度遊的漫遊路線；

第四個項目是元朗民政事務處將與地區團體合作，推出「元朗好時節」項目，鼓勵旅客全年按不同主題探索元朗地區特色，例如於天后誕到元朗市中心觀賞盛大的會景巡遊，以及於秋冬季節走訪自然生態景點，尋紅葉、覓候鳥等。

另外香港的「粵艇南下」項目，即廣東遊艇南下香港今日首航，首批五艘遊艇中午起駛入香港水域，並陸續進入大嶼山遊艇會停泊，香港海事處船隻鳴笛迎接。五艘遊艇分別來自深圳、珠海及南沙，將在香港休閒和購物數日。

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