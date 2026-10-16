港府下個月舉行國父孫中山誕辰官方紀念儀式 將發行郵票

下個月將迎來國父孫中山先生161歲誕辰，港府今日宣布將於11月12日舉行官方紀念儀式，並將發行紀念郵票。

據香港政府新聞公報網，港府今（16）日宣布，將於11月12日舉行孫中山先生誕辰160周年官方紀念儀式。

由於港澳和大陸的計算方式，與台灣有別，上述三地將今年11月12日孫中山誕辰紀念日計算為160周年，而以我方看則是161周年。

港府指出，2026年11月12日是偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者及中國民主革命的偉大先驅孫中山先生誕辰160周年紀念日。為緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勳，特區政府將於11月12日上午在中山紀念公園舉行官方紀念儀式。

同時，香港郵政將於同日發行特別郵票紀念孫中山先生誕辰160周年。政府部門和民間組織亦會於本月起舉辦一連串紀念活動，包括展覽、講座、導賞、電影欣賞、學生及青年內地交流團、本地史蹟考察、親子問答比賽等。

相關活動資訊已上載於孫中山紀念館官方網站內增設的「紀念孫中山先生誕辰160周年」專題網頁，本報記者查詢，該網站現已登錄多達43筆活動。

稍早澳門、香港的統促會已分別於12日、14日舉辦，「紀念孫中山先生誕辰160周年座談會」。15日，由澳門科技大學澳門學研究中心主辦、中國歷史研究院澳門歷史研究中心指導、澳門基金會贊助的「澳門學論壇2026」在澳科大舉行。本屆論壇以「孫中山與澳門」為主題，旨在紀念孫中山先生誕辰160周年。

陸委會昨（15）日表示中共最近將會辦理「孫中山先生誕辰160周年紀念活動」，政府對於凡事要申請赴陸才能許可的人員將會不予許可，換言之包含縣市首長、中央機關人員都被禁止參加。這是陸委會首度對陸方舉辦國父孫中山先生誕辰紀念活動，祭出明確禁令。