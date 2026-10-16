紙尿褲被指有甲醯胺問題 陸官方通報稱未檢出、追責涉事幹部

中國媒體經濟參考報今年6月報導披露有多款紙尿褲檢出有毒有害物質。中國官方對此展開調查，指出被抽檢的紙尿褲成品樣品未檢出甲醯胺，因此對多名涉及此事的幹部追責問責。

經濟參考報在今年6月18日的報導「專業檢測機構檢出有毒物質、多款紙尿褲被指侵害嬰幼兒健康」中稱，山東省公共衛生臨床中心質譜研究與臨床應用中心，目前已針對日常使用紙尿褲的嬰幼兒開展生物樣本前置驗證篩查，結果印證了甲醯胺風險。報導並引述了上述中心特聘主任于兆衍的話。

事件引起公眾關注，也令官方著手調查此事。據中國官媒央視新聞報導，山東省衛生健康委員會昨日通報，中國國家市場監督管理總局、中國工業和資訊化部、中國國家衛生健康委、中國國家疾控局6月22日針對嬰幼兒紙尿褲甲醯胺問題成立聯合調查組，全面深入開展調查工作。

通報稱，國家疾控局對中國168家生產企業全面抽查，覆蓋180個品牌、368批次成品及32批次重點部位樣品，結果均未檢出甲醯胺。

另外，根據通報，山東省衛健委會同有關方面，依據規定對多名幹部追責問責。

據通報，于姓醫師在未經倫理審查和未取得患者知情同意的情況下，擅自開展樣本檢測和醫學研究活動，並在未確認檢測資料真實性和準確性情況下，向媒體披露「不實資訊」，其行為嚴重違反醫師職業道德、醫學倫理規範。

于姓醫師被吊銷執業證書，5年禁止從事醫學臨床研究的行政處罰；降低崗位等級處分，由副主任醫師（七級）降為主治醫師（九級）；給予留黨察看一年處分；撤銷山東省公共衛生臨床中心整合與轉化醫學中心特聘主任職務。

通報又稱，于姓醫師違規違紀違法問題暴露出山東省公共衛生臨床中心臨床檢驗實驗室樣本管理存在疏漏、發布資訊不規範等問題。山東省公共衛生臨床中心張姓黨委書記，劉姓黨委副書記、主任，蘇姓黨委委員、副主任，王姓科教部副主任，朱姓科研科科長履職不力。

經研究，給予山東省公共衛生臨床中心張姓黨委書記誡勉；給予劉姓黨委副書記、主任批評教育；給予蘇姓黨委委員、副主任黨內警告處分；給予王姓科教部副主任警告處分；給予朱姓科研科科長黨內嚴重警告處分，免職處理。

中共山東省衛生健康委員會黨組責令山東省公共衛生臨床中心黨委作出書面檢查，切實整改，並與山東省公共衛生臨床中心的年度評優評先和評審評價等工作掛鉤，相應核減名額、下調等次。