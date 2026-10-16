快訊

中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

必要性降低？川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

紙尿褲被指有甲醯胺問題 陸官方通報稱未檢出、追責涉事幹部

中央社／ 北京16日電

中國媒體經濟參考報今年6月報導披露有多款紙尿褲檢出有毒有害物質。中國官方對此展開調查，指出被抽檢的紙尿褲成品樣品未檢出甲醯胺，因此對多名涉及此事的幹部追責問責。

經濟參考報在今年6月18日的報導「專業檢測機構檢出有毒物質、多款紙尿褲被指侵害嬰幼兒健康」中稱，山東省公共衛生臨床中心質譜研究與臨床應用中心，目前已針對日常使用紙尿褲的嬰幼兒開展生物樣本前置驗證篩查，結果印證了甲醯胺風險。報導並引述了上述中心特聘主任于兆衍的話。

事件引起公眾關注，也令官方著手調查此事。據中國官媒央視新聞報導，山東省衛生健康委員會昨日通報，中國國家市場監督管理總局、中國工業和資訊化部、中國國家衛生健康委、中國國家疾控局6月22日針對嬰幼兒紙尿褲甲醯胺問題成立聯合調查組，全面深入開展調查工作。

通報稱，國家疾控局對中國168家生產企業全面抽查，覆蓋180個品牌、368批次成品及32批次重點部位樣品，結果均未檢出甲醯胺。

另外，根據通報，山東省衛健委會同有關方面，依據規定對多名幹部追責問責。

據通報，于姓醫師在未經倫理審查和未取得患者知情同意的情況下，擅自開展樣本檢測和醫學研究活動，並在未確認檢測資料真實性和準確性情況下，向媒體披露「不實資訊」，其行為嚴重違反醫師職業道德、醫學倫理規範。

于姓醫師被吊銷執業證書，5年禁止從事醫學臨床研究的行政處罰；降低崗位等級處分，由副主任醫師（七級）降為主治醫師（九級）；給予留黨察看一年處分；撤銷山東省公共衛生臨床中心整合與轉化醫學中心特聘主任職務。

通報又稱，于姓醫師違規違紀違法問題暴露出山東省公共衛生臨床中心臨床檢驗實驗室樣本管理存在疏漏、發布資訊不規範等問題。山東省公共衛生臨床中心張姓黨委書記，劉姓黨委副書記、主任，蘇姓黨委委員、副主任，王姓科教部副主任，朱姓科研科科長履職不力。

經研究，給予山東省公共衛生臨床中心張姓黨委書記誡勉；給予劉姓黨委副書記、主任批評教育；給予蘇姓黨委委員、副主任黨內警告處分；給予王姓科教部副主任警告處分；給予朱姓科研科科長黨內嚴重警告處分，免職處理。

中共山東省衛生健康委員會黨組責令山東省公共衛生臨床中心黨委作出書面檢查，切實整改，並與山東省公共衛生臨床中心的年度評優評先和評審評價等工作掛鉤，相應核減名額、下調等次。

幹部 風險 臨床

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸工信部： 對尊界煞車踏板支架斷裂事件開展核查

反腐是中共2026年政治主線！人數、級別、金額上升

益安攝護腺肥大微創醫材Urocross啟動商業化應用 正式進軍美國市場

咳嗽、打噴嚏就漏尿！婦人忍了20年 水凝膠尿道注射助改善尿失禁

相關新聞

腦癱女被診斷「活不過6歲」！父全職照顧、買外骨骼機器人…18歲她靠自己站起來

河南發生1宗觸動人心的醫療故事。1名患有嚴重小兒腦性麻痺（腦癱）的18歲少女，嬰兒時期曾被醫生斷言「活不過6歲」，然而父母18年來從未放棄，父親更結束生意全職照顧及陪同復康訓練，甚至籌借12.8萬元人民幣（約61.8萬新台幣）購入1台家庭版外骨骼機器人(Robotic Exoskeleton）。2026年9月中旬，少女在河南省第三人民醫院康復醫學科（香港稱「復康醫學科」）成功脫離所有器具支援，實現獨自站立約5秒的奇蹟，為這個堅持多年的家庭帶來曙光。

紙尿褲被指有甲醯胺問題 陸官方通報稱未檢出、追責涉事幹部

中國媒體經濟參考報今年6月報導披露有多款紙尿褲檢出有毒有害物質。中國官方對此展開調查，指出被抽檢的紙尿褲成品樣品未檢出甲...

一眼萬年…江蘇啟東新人婚禮結束後無聲對視刷屏 網：最好的愛情

江蘇啟東寅陽鎮和合集鎮的一場老宅婚禮，近日憑藉一段新人深情對視的影片暴紅全網。10月11日婚禮當天，在熱鬧的宴席落幕、賓客散去後，忙碌完的新人靜靜坐下，全程沒有任何言語，僅憑深深地對視便讓雙方眼眶泛紅。這段由攝像師記錄下的幾十秒溫馨畫面曝光後，迅速引發無數網友共鳴，紛紛直呼：「這就是愛情最真實的樣子，看懂了什麼叫一眼萬年。」

柿子紅了！北京老舍故居「丹柿小院」湧賞秋人潮

北京老舍故居「丹柿小院」迎來賞柿季，館方將每日參觀上限提高至2000人，未來七天預約仍全數額滿。現場可見不少年輕遊客拍照打卡，加上館方推出拍照指南、社群平台口碑傳播，讓老舍故居成為北京秋季熱門賞景地點。

愛說Sorry、蓋馬桶蓋沖水…「留港後遺症」你中了幾項

隨著香港與大陸內地交流加深，社群平台小紅書近期掀起「留港後遺症」討論香港人獨有特質。多數網民分享曾赴港或在港生活後難以改變的生活習慣，如禮貌用語「Sorry」與「唔該」掛嘴邊、蓋馬桶蓋沖水及搭地鐵遵守「先下後上」等，引發廣泛共鳴；但也有人認為部分習慣並非港人專屬，屬於良性行為的互相影響。

俄羅斯爆不明肺炎死亡 港人恐慌提早買口罩囤貨

俄羅斯西伯利亞早前有人因「不明原因嚴重肺炎」死亡，消息傳至香港，令不少港人回憶起COVID-19(新冠)疫情的教訓，有人增購口罩，以作準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。