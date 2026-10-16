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柿子紅了！北京老舍故居「丹柿小院」湧賞秋人潮

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
位於北京東城區胡同內的老舍故居，狹窄的胡同裡，等待入場的遊客排成一列。記者陳湘瑾／攝影
位於北京東城區胡同內的老舍故居，狹窄的胡同裡，等待入場的遊客排成一列。記者陳湘瑾／攝影

北京老舍故居「丹柿小院」迎來賞柿季，館方將每日參觀上限提高至2000人，未來七天預約仍全數額滿。現場可見不少年輕遊客拍照打卡，加上館方推出拍照指南、社群平台口碑傳播，讓老舍故居成為北京秋季熱門賞景地點。

據老舍故居介紹，1953年春天老舍夫婦親自栽下的兩棵柿樹。每逢深秋時節，柿樹綴滿紅柿，別有一番詩情畫意，為此老舍妻子、書法家胡絜青美將其名為「丹柿小院」。

老舍故居日前公告，今年的最佳賞柿期落在10月8日至11月1日。為因應賞柿期，將每日參觀人數上限從400人上調至2000人。觀眾需要提前在網路上實名預約。不過名額搶手，目前網路上未來七天可預約的時段皆已額滿。

聯合報記者實際探訪位於北京東城區胡同內的老舍故居，狹窄的胡同裡，等待入場的遊客排成一列，並有工作人員在現場維持秩序。有遊客拿起手機拍攝故居門口，也有人低頭查看預約資訊，但隨後發現今天的預約早已額滿。

沿著隊伍順序進入院內，兩棵高大的柿子樹枝葉繁茂，橘紅色的柿子密密麻麻掛滿枝頭，與灰瓦屋頂、紅色門窗相互映襯。院內擠滿前來賞柿的遊客，有人高舉手機、仰頭拍攝樹上的果實，也有人站在樹下合影留念。

現場可見不少年輕面孔，也有家長帶著嬰幼兒前來參觀，還有人自備柿子來跟柿子樹合照。

老舍故居現場工作人員表示，老舍故居以柿子為特色，每年秋季柿子逐漸成熟時，都會吸引大批遊客前來參觀；附設的文創商店販售掛飾、冰箱貼、書籍等，銷售人員表示，在這段期間的生意也會比其他時候還好。

至於枝頭上結實纍纍的柿子該如何處理，現場工作人員表示，待時機適當，會由專業人員統一採摘樹上的果實，但不知道採下後的柿子下落如何。在此期間，若有柿子自然掉落，會由現場清潔人員及時清理，維持院內環境整潔。

老舍故居近年能持續吸引大批遊客，除了每年秋季柿子轉紅的自然景致，也與紀念館積極經營賞柿口碑有關。館方曾發布拍照指南，主動推薦院內的最佳取景位置。小紅書上也有不少網友分享丹柿小院的賞柿照片與拍照攻略，透過社群平台口耳相傳，讓這裡逐漸成為北京秋季熱門的賞景與拍照打卡地點。

2025年為期20天的老舍故居賞柿期一共吸引逾3萬4千為觀眾入院參觀，今年賞柿期拉長至25天，預期將吸引共多人參與這場賞柿盛會。

若有柿子自然掉落，會由現場清潔人員及時清理，維持院內環境整潔。記者陳湘瑾／攝影
若有柿子自然掉落，會由現場清潔人員及時清理，維持院內環境整潔。記者陳湘瑾／攝影

老舍故居日前公告，今年的最佳賞柿期落在10月8日至11月1日。為因應賞柿期，將每日參觀人數上限從400人上調至2000人。記者陳湘瑾／攝影
老舍故居日前公告，今年的最佳賞柿期落在10月8日至11月1日。為因應賞柿期，將每日參觀人數上限從400人上調至2000人。記者陳湘瑾／攝影

北京 遊客 上限

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