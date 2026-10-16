APEC峰會效應？ 11月起深圳禁鳴喇叭

中國廣東深圳新規要求，從11月1日起，除了例外狀況，全市全天禁止汽車、機車鳴喇叭，為期5年，推出新規背後原因為控制噪音污染。APEC經濟領袖週將於11月中旬在深圳舉行。

深圳市生態環境局、深圳市公安局交通管理局近期聯合發布「關於在全市範圍實施機動車禁鳴喇叭措施的通告」。

通告要求，從11月1日起，每天0時至24時全市禁止機動車（包括汽車、機車）鳴喇叭，有效期為2026年11月1日至2031年11月1日，共計5年。

例外狀況為，機動車駛近急彎、坡道頂端等影響安全視距的路段以及超車或者遇有緊急情況時鳴喇叭示意的情形。

明確允許鳴笛的特殊情況為，警車、消防車、救護車、工程救險車和執行搶險救災任務車輛，以及經部隊車輛管理部門核准安裝警報器與懸掛部隊號牌的車輛等，在執行緊急任務遇到交通受阻情況時，可使用符合規定的喇叭和警報器。

在禁止鳴喇叭區域、路段鳴喇叭者，將處人民幣300元（約新台幣1400元）罰款；一年內違規3次以上者，從第3次起每次處500元罰款。

官方說明，推出新規的背後原因為，確實控制交通噪音污染，改善城市交通環境和居住環境，提升人民群眾幸福感。

中國為2026亞太經濟合作組織（APEC）系列會議主辦方，APEC經濟領袖週將於11月中旬在深圳舉行，工商領導人峰會將在17至18日召開；經濟領袖會議訂於18至19日舉行，正是在深圳全市全天禁鳴喇叭新規實施後。

深圳為APEC經濟領袖週召開期間的城市交通暢通，鼓勵少用私人車輛、搭乘大眾運輸工具，將推出地鐵、公車搭乘票價5折優惠，另也鼓勵企業安排員工居家辦公、帶薪休假、錯峰彈性上下班等措施，緩解城市交通運輸壓力。