中國新任教區主教趨年輕　學者：中梵冀保持教區穩定

據報導，中國依據與梵蒂岡訂定的臨時協議，在過去3個月為5位教區主教進行了祝聖儀式，這些主教頗為年輕；有學者說，這反映出中梵都希望保持中國大陸教區較長時間穩定。

明報今天在報導中表示，近3個月來，大陸有多名主教祝聖，包括7月底赤峰教區常彥峰主教與巴彥淖爾教區段永昆助理主教；8月底，大同教區劉紅剛主教，以及9月初的重慶教區丁楊主教。

最新一位祝聖的是天主教海門教區丁祖耀主教，祝聖典禮昨在江蘇南通青年東路天主堂舉行。40歲的丁祖耀是大陸最年輕主教，刷新42歲新任赤峰教區主教常彥峰的最年輕紀錄。

據報導，教廷昨天也發布消息確認，教宗良十四世於8月24日批准丁祖耀的主教候選人資格，任命其為海門教區主教。

報導引述香港理工大學應用社會科學系助理教授莫哲暐說，暫時看來，中梵協議運作良好，良十四世跟隨前任教宗定下的協議方向推進。

莫哲暐並說，近期新任命的主教相當年輕，相信「穩定」是中梵雙方的考量，原因是年輕主教能確保教區在未來幾十年內穩定，減少因健康問題引發的不確定。