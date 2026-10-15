快訊

直播／蔣萬安、黃國昌今晚8時合體直播 藍白合緊密召喚鋼鐵小草

2天取消65班！國光客運道歉：啟動緊急調度、祭招募及路線獎金

北檢檢察官吸毒請辭 蘆洲警分局看到新聞嚇一跳：只說是公務員

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC黃金周夢碎！深圳只推車票半價 陸網友酸「圳小氣」

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
2026年中國APEC峰會即將於下月登場，深圳市政府今天宣布，APEC會議期間不實行全市統一放假。中通社
2026年中國APEC峰會即將於下月登場，深圳市政府今天宣布，APEC會議期間不實行全市統一放假。中通社

2026年中國APEC峰會即將於下月登場，深圳市政府今天宣布，APEC會議期間不實行全市統一放假。相較2001年上海APEC調休5天、2014年北京APEC調休6天，深圳市民期待的「APEC黃金周」落空，也引發部分網友不滿。

10月15日，深圳市政府宣布，APEC會議期間（11月16日至20日）不實行全市統一放假，但倡導企業根據生產經營實際實行靈活工作安排，以及交通工具半價。

深圳市政府還表示，鼓勵公司讓員工居家遠端辦公，如果有需要在現場辦公者，就鼓勵員工錯峰或是彈性上下班；對符合條件的員工，倡導企業統籌安排帶薪年休假。

這項消息讓原本期待能有額外假期的深圳市民希望落空，網友表示，「懸著的心終於死了」、「勞動密集型城市不適合休息」，由於車票五折實際省下的金額也不多，大家也對此很有意見，「我裝大方就這樣」、「圳小氣」，也有網友提到，小紅書上很多批評深圳市政府這項決定的貼文已經被刪掉了。

對比過去在大陸舉辦的兩屆APEC，2001年10月APEC會議在上海召開，上海市政府調整市民休假時間，所有機關和學校在10月17號到21號以調休的形式放假5天；2014年11月APEC會議在北京召開，也是安排放假6天。

紐約時報2014年的報導指出，當年北京為了辦好APEC峰會、緩解城市環境污染，除了安排市民放假，還不允許焚燒祭品、數千家工廠停產、加油站不得出售罐裝汽油等。

由於上海和北京當時的放假時間都是落在大陸國慶假期之後，這額外得到的假期，又被稱為「APEC黃金周」，不少人抓緊機會出門旅遊、多點時間整理家裡。

大陸《人民日報》2014年報導，北京居民如何利用這難得的「驚喜旅遊周」，時任攜程旅行網旅遊事業部營銷總監戴宇表示，日韓、港澳台、泰國、新加坡以及海島等短線出境旅遊受到北京市民青睞，訂單都有因此飆升。

APEC 黃金周 深圳 北京 上海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中俄外長會晤談APEC 俄外長：普亭、習近平下月深圳再會面

申請9年 VISA在中設清算機構准了 分析：北京釋善意

買房要先看到房？深圳推進現房銷售 新建案預售須主體結構封頂

女旅客候機突發經痛…深圳機場賣「1顆止痛藥10元」網讚暖心

相關新聞

重慶前市長黃奇帆落馬 港媒：涉家人經商斂財 兒遭帶走調查

在中共政壇有「不倒翁」之稱的前重慶市長黃奇帆，卸任10年後落馬。港媒《明報》15日「中國透視」專欄指，此案可能涉及家人經商斂財，落馬官員多有縱容家人斂財、家風不正等問題，並指重慶市委14日表態擁護查處黃奇帆時，特別強調「從嚴管好家人親屬」，似有所指。另有知情人士稱，黃奇帆之子黃然非已被帶走調查，相關情況仍待官方公布。

APEC黃金周夢碎！深圳只推車票半價 陸網友酸「圳小氣」

2026年中國APEC峰會即將於下月登場，深圳市政府今天宣布，APEC會議期間不實行全市統一放假。相較2001年上海APEC調休5天、2014年北京APEC調休6天，深圳市民期待的「APEC黃金周」落空，也引發部分網友不滿。

接獲「保安局官員」來電說涉犯案 香港保安局長：你過來找我

香港電話詐騙多，案發數剛創下單月新高，又新增一紀錄，是港府保安局長接獲聲稱「保安局官員」的電話詐騙。

古蹟橫樑當健身器材！陸網紅在寺廟做引體向上 遭批破壞文物

中國大陸一名健身網紅於山西大同千年古蹟「懸空寺」遊覽時，竟跳起緊抓橫樑做引體向上，影片曝光後引發極大爭議，不少人指責其行為會對千年木結構文物造成毀滅性破壞。 10月13日，恒山風景名勝區管理中心通報稱，健身網紅的行為未對文物造成損壞，但嚴重擾動榫卯受力平衡。目前，景區及當地警方已介入調查此事。

女旅客候機突發經痛…深圳機場賣「1顆止痛藥10元」網讚暖心

10月12日，中國大陸一名網友發文稱她在深圳寶安國際機場準備登機時，恰逢生理期並出現腹痛，沒想到竟在機場醫療急救站體驗到一項極具人性化的服務，僅花了2元（人民幣，下同）（約新台幣10元），便買到一顆拆售的止痛藥布洛芬（Ibuprofen）。事件在網路引發熱議，不少網友大讚深圳機場服務貼心，「買一顆就很方便，機場服務很人性化」。

陸網售「玉毛」化妝刷竟是貓毛！引發安全疑慮商家急下架

中國大陸多間美妝用品店被揭發以「玉毛」之名美化並隱瞞化妝刷真實材質為「貓毛」，引起消費者對貓毛過敏風險與檢疫資質的質疑，甚至懷疑貓毛是商家抓捕流浪貓或偷盜家貓得來，引發極大安全疑慮。目前，涉事商家已將相關產品全面下架。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。