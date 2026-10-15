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接獲「保安局官員」來電說涉犯案 香港保安局長：你過來找我

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
港府保安局局長鄧炳強在社交平台上傳短片，說他接獲疑似詐騙電話。圖／截自鄧炳強FB
港府保安局局長鄧炳強在社交平台上傳短片，說他接獲疑似詐騙電話。圖／截自鄧炳強FB

香港電話詐騙多，案發數剛創下單月新高，又新增一紀錄，是港府保安局長接獲聲稱「保安局官員」的電話詐騙。

港府保安局局長鄧炳強在社交平台上傳短片，說他接獲疑似詐騙電話，對方聲稱是保安局人員，又說「你涉嫌觸犯了內地法律，現在立刻過來政府總部10樓，核實身分協助調查。」鄧炳強即時詢問對方屬於保安局哪一組，又說自己正身處10樓，叫對方過去找他。

鄧炳強說，香港保安局不會致電要求市民協助調查，更不會要求交錢轉帳，接到這些電話一定是詐騙。這類假冒政府部門的電話，往往是想套取個人資料，甚至要求轉帳。提醒市民收到可疑電話時，一定要保持冷靜，再三核實，不要上當。

香港電話詐騙案居高不下，警方10月公布今年前8個月罪案數據，說首8個月共錄得2萬9千多宗詐騙案，電話騙案依然是最嚴重的詐騙類別之一，占整體詐騙宗數約27%，8月份已錄得5,100多宗，創歷史單月新高。

香港電話詐騙案也新揭發有黑社會操控，2天前警方宣布搗破黑社會和勝和操控的詐騙及洗黑錢集團，行動中拘捕44人。

在香港，最常見的電話詐騙是假冒平台客服、保冒親友猜猜我是誰、 假冒大陸公安、香港警察或香港入境處等人員實施訛騙。

詐騙電話 香港

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