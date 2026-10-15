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9月訪港旅客403萬人次 升22%

中央社／ 香港15日電

據公布，受惠於中秋節假期及多項節慶活動，9月訪港旅客有403萬人次，較去年同期上升22%。此外，今年頭9個月訪港旅客累計有4070萬人次，上升12%。

根據香港旅遊發展局今天公布的數字，9月訪港旅客主要來自中國大陸，有超過317萬人次，增長29%，累計頭9個月有3190萬人次，增長14%。

旅發局表示，上述數字反映出香港旅遊業持續保持增長動力。

自本週末起到年底，香港將會舉辦多個大型活動，包括「萬聖月」、「美酒佳餚巡禮（酒食展覽）」、「繽紛冬日巡禮（中環聖誕裝飾）」及 「跨年倒數（維港煙火）」，旅發局預期這些活動將會繼續吸引旅客來港遊玩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香港 中秋節 煙火

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