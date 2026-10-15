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中國浙大清華發現石墨烯膜新結構並發表 標榜高強度輕量化

中央社／ 上海15日電

中國媒體今天報導，中國浙江大學與北京清華大學研究團隊發現石墨烯膜新結構，昨天深夜艸並在國際學術期刊「自然」（Nature）線上發表研究成果，號稱高強度、高韌性與高彈性，可望為航空航太結構輕量化、增強衝擊防護裝備提供材料基礎。

新浪科技報導，這項研究是在石墨烯膜中發現「層間折疊卡扣」的新結構與新機制，首次實現石墨烯膜的高強度、高韌性與高彈性三合一的性能突破。

新華社報導，石墨烯膜的力學性能提升長期以來面臨強度與韌性難以兼顧的瓶頸。傳統方法有的是透過提高石墨烯片層排列的規整程度，或是增強片層之間的結合力以改善性能。

新研究突破傳統「平面堆疊」設計思路，構築出層間相互咬合的「折疊卡扣結構」石墨烯膜。

新浪科技報導，與傳統平直堆疊不同，折疊結構能夠在層間形成軟的「機械卡扣」，使材料在受力時能夠發生可逆的彈性形變，且有效阻止層間滑移失效，實現強度、韌性和彈性的協同提升，打破傳統層狀材料力學性能的紀錄。

這項研究成果是浙江大學長聘副教授許震、教授高超和北京清華大學教授徐志平團隊合作，浙江大學博士後王利丹、清華大學博士後廖楊超為論文共同第一作者。

高超表示，這項研究有望為航空航太輕量化結構、抗衝擊防護裝備等領域的發展提供材料基礎。

浙江大學 清華大學 北京清華大學

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