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涉盜賣文物 傳中國南博院前院長徐湖平獄中病逝
據報導，中國江蘇省南京博物院前院長徐湖平日前在獄中病逝；徐湖平先前曾被指盜賣名畫，後以受賄罪被判刑3年。
香港多家媒體今天轉述亞洲週刊報導，指徐湖平12日在南京一所監獄醫院病逝，享壽81歲。據指出，他患有肺癌，已是晚期。
不過，中國官方尚未發布有關訊息，徐湖平的情況有待進一步確認。
去年5月，疑遭盜賣的明代仇英畫作「江南春」，在北京一場拍賣預展中出現，估價人民幣8800萬元（新台幣3億9600萬元）。該畫作原由中國近代收藏家龐萊臣所有，其後人捐給南博院。
事發後，徐湖平被檢舉盜賣收藏品，其後被帶走調查。
調查證實，1990年代，時任南博副院長的徐湖平在未經嚴格鑑定及審議程序下，將「江南春」等5幅畫作調撥至省文物總店作「偽作」低價銷售，部分作品隨後落入內部員工之手，並高價流入市場。
9月16日，徐湖平因受賄罪被判刑3年，並罰款人民幣20萬元（約新台幣96.5萬元）。
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