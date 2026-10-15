涉盜賣文物 傳中國南博院前院長徐湖平獄中病逝

中國大陸數位文化內容與出版集團「中文在線」在今年6月的投資者交流中披露，AI短劇與影音生成消耗的詞元（Token），占大陸國內的555%，消耗量已達到軟體開發的兩倍以上，是當前中國大陸第一大算力消耗場景。也就是說，中國大陸模型算力一大半，都拿去生成直式短劇了。 於是網路上出現如此評語：「中國追爽劇、美國造未來」。中美的AI競爭，就要因此分出高下？

2026-10-15 07:00