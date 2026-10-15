女旅客候機突發經痛…深圳機場賣「1顆止痛藥10元」網讚暖心

10月12日，中國大陸一名網友發文稱她在深圳寶安國際機場準備登機時，恰逢生理期並出現腹痛，沒想到竟在機場醫療急救站體驗到一項極具人性化的服務，僅花了2元（人民幣，下同）（約新台幣10元），便買到一顆拆售的止痛藥布洛芬（Ibuprofen）。事件在網路引發熱議，不少網友大讚深圳機場服務貼心，「買一顆就很方便，機場服務很人性化」。

據《極目新聞》報導，趙女士透露，事發於10月12日，她在深圳寶安機場等候登機期間，突感生理期腹痛，她稱了解自己身體，第一天痛經只要及時吃止痛藥能很大程度緩解，由於隨身未備止痛藥，便利店亦未有售賣，便利店工作人員便指引她前往339號登機口旁的醫療急救站求助。

幸好急救站內備有止痛藥，工作人員也詳細了解趙女士當天有否服用其他藥物及用藥禁忌，最終建議她購買一顆布洛芬。趙女士表示：「買了一顆（布洛芬）只要2元，工作人員還叮囑我注意保暖、多喝熱水，機場也有可以接熱水的地方。」她大讚深圳機場的服務很貼心。

對此，深圳寶安國際機場工作人員解釋，一盒布洛芬通常有24顆、售價近40元（約新台幣193元），旅客應急時購買整盒容易造成浪費。因此，網站特別推出「按顆拆分銷售」的便民服務，散裝單顆售價為2元。站點亦會根據旅客實際情況建議購買數量，提醒飯後服用及過敏禁忌，同時對拆售藥物做好資訊登記，確保用藥安全。對於趙女士的讚賞，機場工作人員表示非常感謝認可，未來會繼續優化服務。

事件在網上引發關注，不少網友紛紛為深圳機場的細節點讚，直言「能考慮到旅客真正的需要，給深圳機場點讚」、「很暖心，一顆能解決問題，沒必要買一盒」。

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文章授權轉載自《香港01》