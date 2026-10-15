陸網售「玉毛」化妝刷竟是貓毛！引發安全疑慮商家急下架

中國大陸多間美妝用品店被揭發以「玉毛」之名美化並隱瞞化妝刷真實材質為「貓毛」，引起消費者對貓毛過敏風險與檢疫資質的質疑，甚至懷疑貓毛是商家抓捕流浪貓或偷盜家貓得來，引發極大安全疑慮。目前，涉事商家已將相關產品全面下架。

多間化妝刷品牌隱瞞使用貓毛

「玉毛」一詞源自日本化妝刷業界對貓毛的簡稱，日本知名化妝刷品牌白鳳堂在官網和產品說明中明確標註「玉毛（貓）」。「玉毛」廣泛用於表述化妝刷材質，卻鮮有商家主動說明其真實含義。

《津雲新聞》報導，有網友反映，內地多間美妝用品店在產品詳情頁僅標註「100%動物毛」，實則使用美化詞彙「玉毛」來隱瞞真實材質為「貓毛」，但不少商家對此遮遮掩掩。

據網友與「艾洛琪旗艦店」客服的溝通記錄顯示，他詢問客服「玉毛是什麼毛」時，獲回覆是貓毛，他隨即追問貓毛來源及檢驗證明，客服則改口稱，貓毛是翻譯誤會，實際是貓科動物的毛，與寵物貓無關。

「琴制純手工化妝刷」客服表示，「玉毛」是回收的羊毛經過加工製成，否認玉毛是貓毛。直至消費者強調對貓毛過敏，並聲言若商家隱瞞材質將追責，客服才改口承認含有貓毛，並解釋貓毛是貓咪換毛自然脫落，由毛髮廠家收集加工，不會傷害貓。

「菲絲加芬化妝刷店」客服則稱，其出售的化妝刷使用的玉毛為「國外養殖狸子毛的毛」，否認含有貓毛。

網友質疑貓毛來源及檢疫資質

有網友認為，商家有義務告知消費者使用動物毛的具體種類，並擔心貓毛化妝刷會引起過敏。另有網友指動物毛髮表面呈鱗片結構，容易堆積污垢、滋生細菌，質疑貓毛來源及其是否具備檢疫合格證明和加工資質，甚至擔心若貓毛來自流浪貓，可能會攜帶病菌、寄生蟲或藥物殘留。

據介紹，貓是寵物過敏中最常見的致敏寵物之一，最主要的過敏原是皮屑和唾液中的「Fel d 1蛋白」，超過90%對貓過敏的人會對其產生反應。這種蛋白可在貓毛、家具、衣物上長期留存，也是寵物過敏中最常見的致敏源。

律師：侵犯知情權可退一賠三

河南澤槿律師事務所主任付建認為，根據《消費者權益保護法》第八條，消費者享有知悉其購買商品真實情況的權利，有權要求經營者提供商品的主要成分、產地、檢驗合格證明等信息。若商家用「玉毛」掩蓋真實貓毛材質，侵犯消費者知情權，屬於引人誤解的虛假宣傳。如果主觀上刻意隱瞞、誤導選購，可認定消費欺詐，市場監管部門可處罰，消費者可主張退一賠三。

根據《動物防疫法》第三條，貓毛作為原毛，屬於法定的動物產品範疇；第四十九條規定，出售或者運輸動物產品前，貨主應當向所在地動物衛生監督機構申報檢疫；檢疫合格的，出具檢疫證明、加施檢疫標誌。

付建表示，若商家隱瞞材質，導致消費者使用後過敏，商家要承擔醫療費等損失賠償。對貓毛過敏屬於重要選購信息，商家有義務提前明確提示，不能刻意美化、隱瞞。

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文章授權轉載自《香港01》