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港澳辦活動 紀念孫中山誕辰

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
孫中山先生誕辰紀念日下個月到來，港澳地區已經開始有預熱活動，圖為澳門十二日舉辦的座談會。圖／取自澳門政府官網
孫中山先生誕辰紀念日下個月到來，港澳地區已經開始有預熱活動，圖為澳門十二日舉辦的座談會。圖／取自澳門政府官網

下個月是國父孫中山先生誕辰紀念日，大陸方面即將舉辦盛大活動慶祝，而港澳地區已在近日先行舉辦相關座談會、書畫邀請展等活動。

據新華社，「紀念孫中山先生誕辰一百六十周年座談會」十二日在澳門科學館舉行。大陸全國人大常委會副委員長、中國和平統一促進會副會長鄭建邦出席並講話。

鄭建邦指出，新征程上，希望包括港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞在內的全體中華兒女一道，更加緊密地團結起來，繼續推進孫中山先生等一切革命先輩為之奮鬥的偉大事業，弘揚中山精神，共擔時代使命，堅定反「獨」促統，共創兩岸和平發展和祖國完全統一的美好未來。

澳門特區行政長官代表、特區政府社會文化司司長柯嵐，澳門中聯辦副主任呂玉印等約三百人出席。澳門日報指出，柯嵐稱政府將從三方面開展工作：第一，繼續傳承弘揚中山先生愛國精神，厚植家國情懷。第二，繼續充分發揮澳門平台優勢，深化兩岸暨海內外同胞交流交往。第三，繼續引導青年一代傳承中山精神，勇擔時代使命。

此外，由香港金紫荊書畫院主辦的「天下為公．薪火相傳紀念孫中山誕辰一百六十周年書畫邀請展」則於十三日在香港開幕。鄭建邦也出席了開幕式。

消息指出，本次展覽以孫中山先生事跡、名言、革命精神及相關歷史題材為創作內容，徵集並展出海峽兩岸暨港澳地區近兩百位知名藝術家創作的兩百多幅書畫作品。參展作品涵蓋書法、篆刻、國畫、油畫等多個門類，既保留了傳統書畫的深厚底蘊，也融入了當代藝術的創新表達。

孫中山先生後人、中國和平統一促進會香港總會常務副會長孫偉勇表示，孫中山先生一生追求理想，根源就是愛國。這種「天下為公」的家國情懷，是他留給整個中華民族最厚重的遺產。我們紀念他，不僅僅是回望歷史，更是要接過「振興中華」的接力棒。希望通過這次展覽，讓更多年輕人走近中山先生，了解他的故事、感受他的精神。

孫中山 活動 澳門

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