大陸2027年國考擬招錄3.57萬人 應屆畢業生名額占7成

中國2027年國考（公務員考試）計劃招錄約3.57萬人，較2026年減少6.3%，連續第2年下降。其中69%名額供應屆畢業生報考，顯示對促進青年就業的重視。

據中國媒體21世紀網報導，中國2027國考計劃招錄3萬5691人，較2026年減少約2400人，降幅6.3%，招錄人數連續第2年下降，比2025年高點減少約10%。然而近年國考報名人數卻逐年增加，競爭恐更加激烈。

中國公務員招錄人數自2022年以來連續多年超過3萬人，2025年達到近年來高點的3.97萬人，此後連續2年下降至3.81萬、3.57萬人。

與此同時，國考的報名人數持續增長，歷年通過資格審查的人數，從2023年的近260萬人，到2024年首次超過300萬人，再到2025年的341.6萬人、2026年的371.8萬人。

且2026年國考還放寬報考年齡限制，要求報考者年齡為18歲以上、38歲以下，2026年應屆碩士、博士研究生則放寬到43歲以下。而2025年國考相關年齡上限則分別為35歲、40歲。2027年也延續去年的年齡限制。

報導提及，2027年國考設置2.46萬個應屆畢業生崗位，占總招錄計畫的69%，比2026年提升1個百分點。應屆生崗位占比較高，說明國考繼續把促進高校畢業生就業放在突出位置。

數據顯示，2027年國考絕大多數崗位向應屆生及無基層工作經驗的考生敞開大門。其中，無基層工作年限限制崗位招錄人數高達3萬542人，占總招錄人數的85.6%；要求有2年基層工作年限的崗位招錄4812人，占有工作經驗要求總人數的9成以上。

中國近年就業情況嚴峻，尤其是青年失業率居高不下。據最新數據，8月中國全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率為18.9%，重回2025年8月高點。同時，2026年中國全國普通大學畢業生規模預計達1270萬人，比2025年增加48萬人。

報導還指出，以國考招錄部門來看，稅務系統占比最多，2027年稅務系統計劃招錄2萬4013人，占比由去年的65.59%提高至67.28%；金融監管系統招錄2431人、海事局系統招錄667人，兩者皆與去年基本持平。鐵路公安系統是招錄規模較大的系統中唯一人數增長的，由2026年的479人升至640人，增幅達33.6%。