GD聯名麥當勞中國廣告遍及各大城市 限韓令是否鬆綁引關注

麥當勞中國近日宣布與韓國歌手G-DRAGON合作，推出聯名產品，並進行大規模宣傳，GD照片更出現在中國多個城市戶外廣告及餐廳門市。韓媒指出，近年韓國藝人登上中國大城市廣告招牌並不常見，是否意味著「限韓令」鬆綁，引起外界關注。

據麥當勞中國官網8日宣布，麥當勞中國聯手韓國歌手G-DRAGON（GD，權志龍）在中國逾8000間門市推出新款聯名產品，以及限定周邊，還將在中國超過700家麥當勞餐廳換上主題裝潢，更將在16家旗艦餐廳打造G-DRAGON主題空間。

據韓聯社13日報導，GD大型戶外廣告亮相北京、上海、廣州、深圳等中國主要城市的熱門商圈，是韓國藝人久違登上中國大城市廣告。

韓國政府2016年允許美國部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）後，中國大舉抵制韓國商品及娛樂。此後中國主要城市的戶外廣告上基本看不到韓國藝人的身影。

報導引述韓國駐中大使館相關人士表示，這是繼韓國演員全智賢之後，首度有韓國藝人代言的廣告在中國各地刊登。過去曾有韓國藝人廣告在部分地區投放，此次GD廣告在中國大規模亮相，意義重大。

報導指出，韓國文創內容過去在中國市場深受青睞，但「薩德」事件後，包括韓國藝人在中國演出電視節目、大型演唱會，及韓國影視作品在中國播出，均受到限制。因此也有輿論認為，GD廣告或反映中方對待韓流文化的態度發生變化。

然而也有另一觀點認為，跨國企業的商業廣告與韓國流行文化內容在中國流通的問題應該被分開看待，難以將此次廣告視為中方的「限韓令」已鬆綁或解除。

儘管如此，報導指出，韓國藝人的大規模商業活動正在中國主要城市展開，可以被看作一種積極的變化。一名熟悉中國藝文界的人士表示，韓國大眾流行文化在中國短期內難以恢復到此前的活躍水準，但此次GD廣告可視為一種變化跡象。