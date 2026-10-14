香港交通費昂貴 專營巴士再集體申請大幅加價

香港交通費持續被民眾抱怨太過昂貴，公共交通機構則年年申請加價，最新是4間專營巴士公司再申請大幅加價最高近1成8。港府怪罪中東戰事令車用柴油價急升，打工仔稱無奈之下只能上網找交通慳錢（省錢）攻略。

香港4間專營巴士公司提出加錢，其中申請加幅最低的是主跑機場線的龍運巴士申請加8.1%，最高是城巴要求加價17.7%，香港立法會交通事務委員會星期五將開會議論。

港府運輸及物流局向立法會提交的文件說，營辦商的經營環境預期將繼續面對挑戰，如來自其他公共交通工具的競爭、持續上升的營運成本和工資成本、因燃油供應鏈受影響導致油價持續高企等，此外營辦商為提升服務質素，亦須持續作出長遠資本投資。

港府特別強調，今年中東地區發生戰事，車用柴油牌價在過去幾個月急升，對營辦商構成重大財政壓力及營運困難。當局綜合資料，今年3月採購燃料的價格，較1月急升約75%至134%，令燃油開支上升約85%至132%，各專營權在今年首3個月的稅後盈利，普遍較去年同期下跌2至3成。今年8月油價較1月大幅增加近1倍。當局預計在中東地區戰事走勢未明的情況下，油價或會繼續維持較高水平，持續影響各專營權的財務狀況。

香港民間對交通費高昂持續反彈。媒體街頭訪問，有市民表示無奈，有人指薪酬加幅追不上巴士加價，有人說巴士公司以中東局勢導致油價上升作為加價理由不合理，還有人說香港交通費加價局勢影響只屬暫時加價卻是長期的。還有更多香港打工仔在網上找交通慳錢攻略，如分段搭車、利用轉乘優惠、參加公共交通費用補貼計畫、使用通勤月票等等。

港府運輸及物流局局長陳美寶稱，政府非常重視巴士公司的可靠性和財務可持續性，另一方面亦關注和重視市民的負擔能力情況，會審視一籃子因素，包括巴士公司營運情況、成本及收入預測、未來長遠的財務發展，及對於市民服務的影響，政府會詳細檢視做好把關。