中國大陸內蒙呼倫貝爾警示鼠疫後又刪除 理由係「避免誤解」

俄羅斯西伯利亞日前傳出1名實驗室研究員疑因鼠疫而死亡，在中國引發廣泛關切。與俄羅斯接壤的中國內蒙古呼倫貝爾市疾控中心10日曾發布鼠疫防控風險提示。但呼倫貝爾市衛健委昨天說，該市並無鼠疫疫情，有關提示僅屬「例行科普宣傳」，現已刪除風險提示「避免誤解」。

位在俄羅斯西伯利亞城市伊爾庫次克（Irkutsk）附近的謝列霍夫（Shelekhov）防疫研究所實驗室，4日傳出疑似危險病原外洩事故展開調查，1名女性研究人員在事故後疑似感染鼠疫致死。

由於伊爾庫次克與中國有航班往來，加上中俄互免簽證後人員往來明顯增加，這一消息立即引發中國民間高度關注，且有不少未經證實的疑似「出現鼠疫」等相關傳言。

根據中國網路訊息，有網友上傳伊爾庫次克等俄羅斯城市機場櫃檯前，大批中國旅客連忙離境返國「躲避鼠疫」的照片。不少中國民眾因此擔心，這些從俄羅斯返國者是否可能把病毒一起帶回中國；還有中國民眾更聯想起2019年底至2020年初COVID-19疫情爆發前的情景，擔心在中國重演。

上觀新聞報導，呼倫貝爾市衛健委工作人員13日表示，

該市每月常規工作均有相關疾病的風險提示，日前發布的（鼠疫）提示僅為「常規科普宣傳」，旨在「提高公眾防護意識，目前已刪除相關內容以「避免誤解」。

內蒙古廣播電視台11日報導，呼倫貝爾市疾控中心10日表示，該市1927年以來再未出現過「人間鼠疫」（鼠疫桿菌感染人類）病例，近年來在常態化鼠疫監測工作過程中也未發現「鼠間鼠疫」（鼠隻相互感染鼠疫桿菌）疫情，經綜合研判發生鼠疫疫情的可能性較低。

該中心說，呼倫貝爾市毗鄰俄羅斯遠東地區，人員跨境往來頻繁，提醒廣大群眾有效防範鼠疫，建議來自俄羅斯遠東鼠疫疫源地區的人員關注自身健康。若出現疑似症狀，應立即前往就近醫療機構就診，並如實告知鼠疫疫源地旅行史。

中俄分別自2025年9月15日及2025年12月1日起，相互給予對方公民免簽入境待遇，帶動兩國人員往來。據統計，2025年中俄人員往來總量突破300萬人次，今年上半年兩國人員往來年增43%，俄羅斯更躍居中國入境遊客來源國第2位。