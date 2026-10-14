快訊

外資賣超200億卻狂買傳產 買超冠軍竟是這檔鋼鐵股

備詢遭綠委批「服裝不純樸」 賈永婕：不知道立院有制服規定

玩文字遊戲？僑委會出國預算列空白 立院報告只給一頁

聽新聞
0:00 / 0:00

中國大陸內蒙呼倫貝爾警示鼠疫後又刪除 理由係「避免誤解」

中央社／ 台北14日電
中國大陸內蒙古呼倫貝爾市疾控中心10日曾發布鼠疫防控風險提示。美聯社
中國大陸內蒙古呼倫貝爾市疾控中心10日曾發布鼠疫防控風險提示。美聯社

俄羅斯西伯利亞日前傳出1名實驗室研究員疑因鼠疫而死亡，在中國引發廣泛關切。與俄羅斯接壤的中國內蒙古呼倫貝爾市疾控中心10日曾發布鼠疫防控風險提示。但呼倫貝爾市衛健委昨天說，該市並無鼠疫疫情，有關提示僅屬「例行科普宣傳」，現已刪除風險提示「避免誤解」。

位在俄羅斯西伯利亞城市伊爾庫次克（Irkutsk）附近的謝列霍夫（Shelekhov）防疫研究所實驗室，4日傳出疑似危險病原外洩事故展開調查，1名女性研究人員在事故後疑似感染鼠疫致死。

由於伊爾庫次克與中國有航班往來，加上中俄互免簽證後人員往來明顯增加，這一消息立即引發中國民間高度關注，且有不少未經證實的疑似「出現鼠疫」等相關傳言。

根據中國網路訊息，有網友上傳伊爾庫次克等俄羅斯城市機場櫃檯前，大批中國旅客連忙離境返國「躲避鼠疫」的照片。不少中國民眾因此擔心，這些從俄羅斯返國者是否可能把病毒一起帶回中國；還有中國民眾更聯想起2019年底至2020年初COVID-19疫情爆發前的情景，擔心在中國重演。

上觀新聞報導，呼倫貝爾市衛健委工作人員13日表示，

該市每月常規工作均有相關疾病的風險提示，日前發布的（鼠疫）提示僅為「常規科普宣傳」，旨在「提高公眾防護意識，目前已刪除相關內容以「避免誤解」。

內蒙古廣播電視台11日報導，呼倫貝爾市疾控中心10日表示，該市1927年以來再未出現過「人間鼠疫」（鼠疫桿菌感染人類）病例，近年來在常態化鼠疫監測工作過程中也未發現「鼠間鼠疫」（鼠隻相互感染鼠疫桿菌）疫情，經綜合研判發生鼠疫疫情的可能性較低。

該中心說，呼倫貝爾市毗鄰俄羅斯遠東地區，人員跨境往來頻繁，提醒廣大群眾有效防範鼠疫，建議來自俄羅斯遠東鼠疫疫源地區的人員關注自身健康。若出現疑似症狀，應立即前往就近醫療機構就診，並如實告知鼠疫疫源地旅行史。

中俄分別自2025年9月15日及2025年12月1日起，相互給予對方公民免簽入境待遇，帶動兩國人員往來。據統計，2025年中俄人員往來總量突破300萬人次，今年上半年兩國人員往來年增43%，俄羅斯更躍居中國入境遊客來源國第2位。

內蒙古 俄羅斯 疫情

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普發文「不信中俄暗助伊朗」 斥流言來自左派蠢蛋

少年遭熊攻擊全身傷！口袋裡手機被咬到突起火…救了他一命

遭逐34年返天安門 紐時記者：處處監控 不放過1支紅筆

烏克蘭無人機弱點：高度仰賴中國製零件 轉向台灣和盟國採購有難處

相關新聞

4外籍女香港肯德基內霸位吃麥當勞 店員做法讓目擊者氣憤

在香港，餐廳、食店一般會禁止客人攜帶及進食外來食物，但有網友於社交平台Threads發布相片，指長沙灣廣場肯德基（KFC）內，有4名外籍女子吃麥當勞（McDonald's）餐點及披薩（Pizza），其間有KFC職員經過卻沒有處理，令他大感氣憤，故上傳到Threads公審，又求問網友如何以英文說「非本店食品不得進食」。

香港交通費昂貴 專營巴士再集體申請大幅加價

香港交通費持續被民眾抱怨太過昂貴，公共交通機構則年年申請加價，最新是4間專營巴士公司再申請大幅加價最高近1成8。港府怪罪中東戰事令車用柴油價急升，打工仔稱無奈之下只能上網找交通慳錢（省錢）攻略。

中國大陸內蒙呼倫貝爾警示鼠疫後又刪除 理由係「避免誤解」

俄羅斯西伯利亞日前傳出1名實驗室研究員疑因鼠疫而死亡，在中國引發廣泛關切。與俄羅斯接壤的中國內蒙古呼倫貝爾市疾控中心10...

婚紗照AI生成 年輕人「四無婚禮」沒婚車、化妝師、攝影師、司儀

不辦迎親、不租婚車、不請司儀，甚至連婚紗照都交給AI。近來，年輕人簡化婚禮形式引發關注，遼寧有新人選擇以AI製作婚紗照，省去傳統拍攝流程；浙江寧波一對95後新人則舉辦「四無婚禮」，沒有婚車、化妝師、攝影師及司儀，全場只留下新娘父親41秒的致詞。

「殺人祭天」緬北魏家3主嫌一審判死 果敢4大家族案全進司法程序

福建省泉州市中級人民法院與南安市人民法院，13日對緬北果敢「四大家族」之一的魏家犯罪集團系列案進行一審公開宣判，魏懷仁、陳大衛、廖景芳三名主犯判處死刑；魏青濤、康敏、熊恆星三名被告被判處無期徒刑；蘇紅相、鄧子達、陳龍江等55名被告則分別被判處3年3個月至24年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產及驅逐出境。

沒加薯條遭發片公審 川33歲女攤主難忍網暴跳河亡 留下兩稚子

四川宜賓市日前發生一起因消費糾紛演變為網路暴力的自殺悲劇；知名小吃攤「胡二妹銅鍋洋芋」的33歲胡姓女老闆，因顧客不滿一份6元至10元人民幣的小吃未達「加量要求」遭拍影片公審，女老闆遭大量網路負評與私訊辱罵，不堪龐大的網暴壓力，留下一句「永別了，這個黑暗的世界！」後跳河自盡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。