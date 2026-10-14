4外籍女香港肯德基內霸位吃麥當勞 店員做法讓目擊者氣憤

在香港，餐廳、食店一般會禁止客人攜帶及進食外來食物，但有網友於社交平台Threads發布相片，指長沙灣廣場肯德基（KFC）內，有4名外籍女子吃麥當勞（McDonald's）餐點及披薩（Pizza），其間有KFC職員經過卻沒有處理，令他大感氣憤，故上傳到Threads公審，又求問網友如何以英文說「非本店食品不得進食」。

事件引來網友熱議，不少人批評相關外籍女子離譜，「強烈譴責」，又「教路（指點）」如何應對外籍人士「做手勢」、「最簡單的1句『No outside food』就可以」、「Google翻譯外放（聲音）」。不過亦有網友認為毋須小事化大，「我覺得如果那間店沒什麼人，吃東西的話就算了」。

不論什麼身份，在香港餐廳用膳應遵守規矩。該網友於10月11日在Threads發布相片，不滿4名外籍女子在長沙灣廣場KFC內進食麥當勞餐點及披薩，而店員看到竟沒有處理，大感憤怒，「長沙灣廣場KFC吃pizza、麥當勞，店員路過都當看不見，真的令人火大」。

從相片見到，這4名外籍女子坐在KFC角落1張4人桌，正在「開餐」，而除了拍攝者，4名女子附近沒看到其他客人。

原PO最後留言問網友們：「非本店食品不得進食，英文怎麼講？」，似乎想親自告訴4名女子，不可進食自攜食品及飲品。

網友看後議論紛紛，不少人批評相關外籍女子離譜，又「爆笑」教授如何應對外籍人士：「做手勢」、「最簡單的1句『No outside food』就可以」、「如果你不是帥哥，你問她Can I get your phone number？她們應該會馬上走」、「Google翻譯外放（聲音）」、「跟店員說就可以，為什麼要自己來？」

然而也有網友認為如果4名女子沒有阻礙其他客人，毋須小事化大：「我覺得如果那間店沒什麼人，吃東西的話就算了」、「人家自成一角又多空位」、「香港人都是雙標」。

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文章授權轉載自《香港01》