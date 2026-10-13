超強聖嬰現象 大陸專家：廣東易出現暖冬可能下冰霰

據中國國家氣候中心最新監測顯示，目前赤道中東太平洋上空已正式形成超強聖嬰現象。廣東氣象專家指，今年廣東容易出現暖冬，甚至不排除下冰霰。同時，冬季廣州極端最低氣溫可能降至攝氏1.5至4.5度。

霰（snow pellets）為固態降水種類之一，形狀為球粒狀或近圓錐狀，不如雪有結晶構造，質地較雪鬆散而易裂解。

綜合港媒星島日報、香港01報導，中國國家氣候中心日前證實，赤道中東太平洋於今年9月已正式達到超強聖嬰現象標準。中國國家氣候中心首席預報員趙俊虎表示，監測區海溫指數3個月滑動平均值已連續5個月超過0.5度，其中7至9月滑動平均值超過2.5度。

報導引述廣東省氣候中心決策服務首席王娟懷表示，從9月開始，超強聖嬰現象正式形成，預計在今年秋末冬初達到峰值，並持續到明年春季。

王娟懷還指出，從歷史情況來看，在聖嬰現象影響下，廣東容易出現暖冬，同時也會伴隨一些極端事件，包括強降水事件，以及寒潮或強冷空氣等。也可能再現2016年時「下霰」的情況。

報導提及，上一次出現超強聖嬰現象為2014至2016年間，當時廣州城區曾於2016年1月24日出現大範圍降超冰霰。

廣州市氣象局預計，2026年冬季（12月至2月）至2027年春季（3至5月），廣州及嶺南地區降雨量將比近30年同期偏多2至3成，暴雨頻發；同時，冬季極端最低氣溫預計將跌至1.5度至4.5度，較往年略偏低，出現階段性強寒潮的風險較高。

王娟懷還解釋，「暖冬」並不等於整個冬季天天偏暖，而是更易出現極暖或極寒的極端天氣。冷暖溫差容易對長者、幼童及抵抗力較弱的人群健康產生較大影響。