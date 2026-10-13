快訊

日本1地區彷彿另個國家？網讚人情味超濃：像台灣人加日本人

車頭嚴重變形！國1聯結車自撞「如折甘蔗」 後方一度回堵7公里嚴重紫爆

蔣萬安上「11點熱吵店」不藏了！私下真實面貌全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

杭州白天遛狗要罰款 中國網上支持與質疑者激烈論戰

中央社／ 台北13日電

「杭州限狗令白天遛狗罰款」近日在中國網上引起熱議，據稱這項規定已制定多年，只有晚間7時到清晨7時可遛狗，其他時間禁止；有評論直言這是「沉睡了近30年的老規矩」，早該更新了。

綜合中國搜狐網、香港經濟日報報導，「杭州限狗令白天遛狗罰款」的話題近日在中國網上引起支持與質疑者激烈論戰，不少人都以為當地出了新規定，重拳治理養狗，但其實這並非新政策，「而是一條沉睡了近30年的老規矩」。

相關條款來自30年前頒布的「杭州市限制養犬規定」，在此之前一直處於「沒人嚴格執行也沒人管」狀態，直到最近杭州展開文明養犬專項整治，執法力度明顯加強，老規定因此重新擺到檯面上。

據報導，相關規則細節簡單且嚴苛，例如杭州繞城以內、錢塘江以北的核心區域遛狗僅限每晚7時至次日清晨7時，白天全天禁止；而且只允許飼養34種小型觀賞犬，身高超過45公分、身長60公分以上的犬隻一律禁養，黃金獵犬、拉布拉多等常見犬種都在禁養名單中。

至於違規處罰，白天非規定時段攜狗外出，單次可罰人民幣200到1000元（約新台幣960元至4800元），犬隻還可能被暫扣；未辦證、未年審，最高罰5000元；不牽繩、不清糞便也要罰200到1000元，嚴重者甚至吊銷養狗許可證。

杭州為何被視為中國限狗最嚴城市之一？報導稱這要回溯到1990年代，當時城市家庭養狗仍屬小眾並且缺乏高清監控與數位化執法，取證成本極高。為保障市容及人身健康安全，杭州市人大常委會1995年制定限制養狗規定，1996年起施行，採「嚴格控制、嚴格管理、禁限結合」原則，2004年修訂後延續至今。

據報導，長期以來上述條款多半停留在文本層面，現實中多以勸導教育為主，並未常態化落實處罰。中國網上輿論則說，以30年前的老規矩硬套當下的新生活，看似嚴格整治，實則曝露了城市治理的惰性，「30年的老規定該翻篇了」。

遛狗 罰款

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

深圳星巴克顧客倒水桌上讓狗舔！拍攝者批不衛生 客服回應了

主人離世4個月！狗狗曾拒飲食兼天天守窗等候 獸醫：感受到失去

美國靈犬深夜攔警狂吠 機智帶路救倒地主人…網友讚毛孩版救護員

被中紀委抓了？前重慶市長黃奇帆演講突取消惹猜測

相關新聞

佛山一家三口困酒店浴室4小時 父砸窗撞門多處骨折

9月30日，大陸遊客傅先生一家三口入住佛山市順德區一處高端酒店嶺南花園酒店。當晚9點多，傅先生幫兒子洗完澡後，三人被困浴室。傅先生因求救無門，砸窗撞門，導致手腕軟骨及兩根肋骨骨折。

「從頭到腳都簽了」 鄭欽文握14代言 年吸金1.5億人民幣

中國網球名將鄭欽文11日首度奪下中國網球公開賽女單冠軍，場上表現受矚，場外商業價值也成焦點。據界面新聞不完全統計，鄭欽文目前手握14份長期代言，年吸金約1.5億元人民幣，合作品牌橫跨運動、奢侈品、食品飲料與科技等領域。另一方面，她海外參賽期間的專業團隊每日開銷據稱超過5萬元，凸顯頂尖職業網球選手在高收入背後，也須承擔龐大的營運成本。

鄭欽文宣布退出武網 頻繁作戰右肩受傷 已連兩年缺席

據WTA國際女子網球協會消息，中國名將鄭欽文因右肩受傷，將退出2026年武漢網球公開賽，這是鄭欽文連續第二年缺席該項賽事。

香港科大EMBA全球13連霸 畢業生平均年薪逾60萬美元

香港致力建設國際高等教育中心，頂尖課程屢獲國際認可。香港科技大學商學院與西北大學凱洛格管理學院合辦的凱洛格—科大行政人員工商管理碩士（KH EMBA）課程，在英國金融時報12日公布的2026年全球EMBA排名中再度登上世界第一，是該課程第13次奪得全球榜首。科大商學院院長安思遠指出，排名反映課程一直為世界各地的高級行政人員創造價值。

緬北魏家犯罪集團系列案一審宣判 魏懷仁等3人死刑

福建省泉州市中級人民法院和南安市人民法院13日一審公開宣判魏家犯罪集團系列案。對魏懷仁、陳大衛、廖景芳3名被告人判處死刑；對魏青濤、康敏、熊恆星3名被告人判處無期徒刑，對蘇紅相、鄧子達、陳龍江等55名被告人分別判處分別判處3年3個月至24年有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等刑罰。

財長莊翠雲下周將赴港 出席APEC會議

據路透報導，財政部長莊翠雲將在下周前往香港，出席20日至21日亞太經濟合作組織（APEC）財長會議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。