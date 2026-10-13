佛山一家三口困酒店浴室4小時 父砸窗撞門多處骨折

9月30日，大陸遊客傅先生一家三口入住佛山市順德區一處高端酒店嶺南花園酒店。當晚9點多，傅先生幫兒子洗完澡後，三人被困浴室。傅先生因求救無門，砸窗撞門，導致手腕軟骨及兩根肋骨骨折。酒店表示願賠20倍房費，約1.6萬元（人民幣，下同，約7.6萬新台幣），但雙方對精神損失費有爭議。

一家三口困浴室長達4小時

據廣東民生DV現場，傅先生回憶，當晚沒帶手機，孩子又沒衣服穿，十分著急。他試圖砸採光窗，但鋼化玻璃砸不爛，反令手腕軟骨骨折。此外，傅先生亦多次按馬桶旁求救鈴，均無反應。其後打開熱水想取暖，卻觸發消防灑水器，水壓很大打在他和孩子身上。他又撞門，導致兩根肋骨骨折。直到灑水器水漫出，酒店人員才開門。他擔心再晚一點，孩子可能失溫。

鎖芯損壞致反鎖 灑水器因撞擊觸發

嶺南花園酒店負責人王先生稱，求救按鈕需按特定位置，按中間無法觸發。當天未接到報警，系統無記錄。翌日測試房間按鈕正常，按後前台曾致電核實。大良街道辦回覆稱，現場測試濕式自動噴水滅火系統聯動功能正常，各環節符合規範。涉事灑水器是受外力作用損壞，致灑水器啟動，而衛生間機械門鎖故障原因為鎖芯損壞。目前，酒店已支付醫藥費，願承擔誤工費，但精神損失費有爭議。願賠實際支付房費20倍，兩間房約800元，20倍約16000元。傅先生則稱，律師估計賠償約15萬元，具體需待傷情鑑定。

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文章授權轉載自《香港01》