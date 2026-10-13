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前中國工程院院士、中南大學校長張堯學受賄被起訴

中央社／ 上海13日電

中國湖南省與軍工系統有密切關聯的中南大學和南華大學接連發生正副校長涉貪腐被調查。其中，前中國工程院院士、前中南大學校長張堯學受賄案，安徽省安慶市檢察院近日提起公訴。

張堯學於2011年10月至2017年5月任中南大學校長，在2025年10月17日被查，2026年5月被開除黨籍和公職，之後撤銷院士稱號。張堯學被查之後，曾入選中國工程院院士增選有效候選人的時任中南大學副校長郭學益，亦於2025年12月官宣落馬。

南華大學則是於今年7月，前任校長張灼華和時任校長夏昆在一個月內兩任校長先後被查，兩人都出身中南大學。

其中，張堯學涉嫌受賄案，中國國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院以涉嫌受賄罪逮捕張堯學，並指定由安徽省安慶市人民檢察院審查起訴。

人民日報今天報導，近日，安慶市檢察院已向安慶市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控，張堯學利用擔任教育部科學技術司副司長、司長，高等教育司司長，學位管理與研究生教育司司長，中南大學黨委常委、校長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究刑事責任。

香港明報曾報導，南華大學與中南大學有歷史淵源，而且都與軍工系統密切關聯。中南大學以礦冶見長，學校的航天學院與國防科學技術研究院獲中國教育部重點支持建設；南華大學則與核軍工淵源深厚，2000年率先成立核科學技術學院，也是中共海軍後備軍官選拔培訓基地。

院士 校長 大學

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