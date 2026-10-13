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柬國電詐疑犯鄧丕兵曾捐湖南科大300萬美元

中央社／ 香港13日電

據報導，涉嫌柬埔寨電詐大王之一的鄧丕兵畢業於中國湖南科技大學，在柬國起家後曾向母校損贈300萬美元（合約9615萬台幣），且獲母校發文讚揚，但其身分近日經媒體披露後，湖南科大已刪除相關讚文。

明報今天在報導中表示，鄧丕兵是湖南常德人，湖南科技大學1999級物理與電子科學學院校友，現年46歲，約20年前到柬埔寨，先從事資訊科技工作，後來逐漸成為企業家。

湖南科大曾在其官網和微信公號發文，讚揚鄧丕兵於2024年10月接待該校副校長周智華訪柬，並出資300萬美元在母校設立教育基金。

但半島電視台日前播出鄧丕兵的商業帝國黑幕後，該校前天隨即刪除相關內容。

明報在另一篇報導表示，中東半島電視台10日播出調查紀錄片，指鄧丕兵是正恒（柬埔寨）有限公司董事長，移居柬埔寨20多年，有勳爵頭銜，又形容鄧丕兵是柬埔寨電騙大王，旗下「長灣」大型旅遊開發項目涉嫌隱藏網路詐騙窩點、非法賭博及毒品活動，並與部分執法者勾結。

據報導，相關紀錄片長24分鐘，相信是去年拍攝的，當時該台記者假扮來自菲律賓的大型網賭集團成員，以尋找新經營地點為由，接觸鄧丕兵及其商業夥伴。

據轉述，鄧丕兵聲稱與被引渡到中國的亞太新城KK園區主腦、電詐犯佘智江是多年朋友；今年1月，柬國另一電詐犯、太子集團犯罪頭目陳志被捕前數日，鄧丕兵接獲建議離開柬埔寨。

湖南 科大 南科

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