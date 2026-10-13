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香港新皇崗口岸「一地兩檢」 體感「一分鐘通關」

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港與深圳之間最重要的廿四小時客運陸路口岸皇崗新口岸昨天清晨開通運行。圖為大批深圳民眾觀看皇崗口岸的升旗儀式。 中新社
香港與深圳之間最重要的廿四小時客運陸路口岸皇崗新口岸昨天清晨開通運行。圖為大批深圳民眾觀看皇崗口岸的升旗儀式。 中新社

香港通往深圳的新皇崗口岸，昨晨六點半正式啟用，新口岸實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」全新通關模式，有香港旅客說約一分鐘時間，即可完成過關。港官表示，新通關模式若運作順利，會考慮擴展至其他口岸。

新皇崗口岸大樓共有九層，四樓是入境大堂，五樓是離境大堂，共設有一百三十四條自助通道和六十八個傳統人工櫃台。口岸採用新的「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客只需用一張證件，便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。當局早前預計，使用皇崗口岸的整體通關時間將由原本約三十分鐘，縮短至約五分鐘。

港府政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強早上抵達口岸視察整體運作情況。陳國基說，整體運作順暢，但比較大的挑戰在星期六和星期日，希望人們能盡快熟悉新的通關運作模式，若新通關模式運作良好，會考慮擴展至其他口岸。

深圳市口岸辦口岸一處處長薛華明說，皇崗口岸開通的第一天，初步客流預計四至五萬人次，客流高峰應該在本周末出現。海關、邊檢、口岸運維團隊，包括外圍保障力量已準備就緒，高峰時段會與港方協同做好兩邊的安排，確保通關旅客便捷高效。

有香港旅客接受訪問時說，新聯檢大樓空間很大，且通關過程順利、速度很快，他認為是目前為止感覺最方便的口岸。但有香港計程車司機反映，要取籌輪候，排隊時間較長。運輸及物流局局長陳美寶指，會與計程車車隊緊密協調，確保安排暢順。

一地兩檢 香港 深圳

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