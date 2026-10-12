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小孩搶玩具變「家長混戰」！2母大罵報警嚇哭娃 神隊友爸1招勸退獲讚

香港01／ 撰文／布萊恩
尖沙咀海港城有小朋友搶玩具，觸發雙方母親爭執，其間小朋友大哭。圖／ 截自Threads@adaliuyy
尖沙咀海港城有小朋友搶玩具，觸發雙方母親爭執，其間小朋友大哭。圖／ 截自Threads@adaliuyy

小朋友搶玩具變家長混戰！社群平台Threads瘋傳影片，指香港尖沙咀海港城1間連鎖玩具店內，有2名小朋友因搶玩具大打出手，結果觸發雙方母親爭執大聲罵戰，更揚言要報警，嚇到小朋友嚎啕大哭，直至影片結束。

雙方母親對罵期間，其中1名小朋友父親使出絕招控制場面，引來網友激讚冷靜「做得好」，「真男人！」、「爸爸人品好像不錯」、「好欣賞那位爸爸」、「兩個女人吵得正厲害還想加入會讓事情更惡化。但是好多男人都未必做到冷靜」。也有網友認為小朋友搶玩具只是小事，不須報警，「這麼小的事，讓小朋友自己解決，大人介入做什麼呢？生孩子要考牌」。

觀塘apm於8月有2名男女童因搶玩遊戲設施，觸發雙方家長大打出手，更掌摑女童至倒地，最終多人被捕鬧上法庭，惹起社會關注。

尖沙咀海港城2童爭玩具打架 變2母親罵戰：不要再說那個小朋友！揚言報警

至10月11日，尖沙咀海港城亦發生小朋友爭玩具導致家長爭執事件。有網友在Threads上傳影片，留言「突發海港城發生衝突，兩個小朋友爭玩具大打出手，兩位老母要報警」。

影片長1分22秒，現場為尖沙咀海港城1間連鎖玩具店內。影片看到，1名女童母親與1名男童母親正在爭執，戴眼鏡的女童母親，激動指控女兒被穿黃衫的男童「搶玩具」，「他（男童）最後才來，（女童）本來一開始就在玩」，穿吊帶連身裙的男童母親則反駁，「因為她所有的（玩具）都拿光了，一個都不給別人」，又要求女童母親「別再說那個小朋友了，人家（男童）正在哭呢」。

男童父親勸止：這麼多小朋友在這裡不要吵

女童母親聞言更激動說「你看錯了CCTV（監視器），是不是搞錯了啊！」，男童母親則回應「好了好了，不用報警啦，在小朋友面前這麼激動」。這時女童父親想加入「戰團」表示「誰現在這麼激動？」，男童父親即時勸止勿「火上加油」，「男人就男人，女人就女人，不要再加入了」。

不過雙方未有停口，男童放聲大哭，男童父親繼續勸止，「大家都先停一停，好嗎？這麼多小朋友在這裡，別吵了」。影片至此結束，原PO補充，「事情後續怎麼樣不知道，我走了」。

網友批離譜小事化大：為了這麼小的事情報警

網友看過影片議論紛紛，有人認為小朋友搶玩具只是小事，家長不應小事化大：「這麼小的事，讓小朋友自己解決，大人介入做什麼呢？生孩子要考牌」、「在大庭廣眾之下去鬧一個小朋友，大人跟小朋友搶玩具，真醜怪」、「帶那女去第二個地方玩就好了，幹嘛報警又怎樣」、「不想跟人玩就自己買一盒回家玩光它吧……反正就是玩來搶去的嘛」、「幾十歲的人了，為了這麼小的事報警」、「有人打自己女兒，所以才激動啦」。

網友讚男童爸爸做得好：人品不錯

另有不少網友讚男童爸爸冷靜勸止「做得好」：「黃衫小朋友的爸爸人品好像不錯，還會冷靜地和對方爸爸說不要加入，也沒有過分責怪自己的太太」、「真的，兩個女人吵架還想加入會讓事情更加惡化。但很多男人未必能夠保持冷靜」、「很欣賞另一個爸爸！有時真的說句話就像火上加油呢」。

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文章授權轉載自《香港01》

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