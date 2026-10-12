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新皇崗口岸今啟用 新通關模式若順利港方將擴至其他口岸

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
10月12日6時30分，深港間最重要的24小時客運陸路口岸—皇崗口岸正式開通，實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」全新通關模式，旅客出入境更加便利。新華社
10月12日6時30分，深港間最重要的24小時客運陸路口岸—皇崗口岸正式開通，實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」全新通關模式，旅客出入境更加便利。新華社

香港通往深圳的新皇崗口岸，今晨六點半正式啟用，新口岸實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」全新通關模式，有香港旅客說約一分鐘時間，即可完成過關。港官表示，新通關模式若運作順利，會考慮擴展至其他口岸。

新皇崗口岸大樓共有九層，四樓是入境大堂，五樓是離境大堂，共設有一三十四條自助通道和六十八個傳統人工櫃枱。口岸採用新的「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客只需用一張證件，便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。當局早前預計，使用皇崗口岸的整體通關時間將由原本約三十分鐘，縮短至約五分鐘。

港府政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強早上抵達口岸，視察整體運作情況。陳國基說，今日整體運作順暢，情況與演練時差不，但比較大的挑戰在星期六和星期日，又稱有信心應付接著重陽節的高峰。

陳國基說，希望人們能盡快熟習新的通關運作模式，以應付將來更多的人流，若新通關模式運作良好，會考慮擴展至其他口岸。

保安局長鄧炳強說，新口岸由今早六點半到八點半，共有五千一百七十人次出入境，較平日同時段上升超過六成；至於車流方面，出入境車輛有九百五十三架次，較平時多約三成。所有合作查驗自助通道運作正常，旅客基本上不用等候便可以直接過關，至於經聯合一站式車道的車輛，等候時間亦少於五分鐘。

深圳市口岸辦口岸一處處長薛華明說，皇崗口岸開通的第一天，初步客流預計四至五萬人次，客流高峰應該在本周末出現。海關、邊檢、口岸運維團隊，包括外圍保障力量已準備就緒，高峰時段會與港方協同做好兩邊的安排，確保通關旅客便捷高效。

有香港旅客接受訪問時說，新聯檢大樓空間很大，且通關過程順利、速度很快，他認為是目前為止感覺最方便的口岸。但有香港計程車司機反映，要取籌輪候，排隊時間較長。運輸及物流局局長陳美寶指，會與的士車隊緊密協調，確保安排暢順。

一地兩檢 香港 深圳

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