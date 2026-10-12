蒙古國草原火逼近陸邊境 內蒙古逾2000人防堵火勢蔓延

蒙古國近日發生草原大火，自9日起不斷向大陸內蒙古邊境逼近，內蒙古已緊急調集2000餘名消防及地方撲火人員進行防堵。截至11日晚間9時，火災防堵任務仍在進行中，大火暫未蔓延入境。

新華社報導，10月9日下午1時許，蒙古國境內靠近內蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗邊境一線發生火情。受地形和風力影響，大火向錫林郭勒盟、興安盟邊境線逼近。

報導指，內蒙古迅速啟動應急響應，緊急調集消防救援機動隊伍以及地方撲火隊伍共計2000餘人，在邊境一線進行分段布控，重點採取攜裝巡護、以巡待撲的方式進行防堵。

據新京報，10日下午，有遊客稱，自駕途中發現內蒙古興安盟阿爾山市西北約45公里的中蒙邊境處燃起沖天火光，現場瀰漫大量煙氣，一路上有20多輛消防車從中國境內駛往邊境線。興安盟消防救援機動支隊工作人員表示，消防隊伍仍在邊境處開展防堵工作，氣象條件有利，火勢整體可控。

另據界面新聞報導，錫林郭勒盟融媒體中心9日發文指，當前正值秋季森林草原防火關鍵期，錫林郭勒盟已完成全盟邊境和林緣隔離帶開設任務，並加強跨區域聯合防治、聯合撲救，以及與蒙古國方面的聯防聯控。

此外，錫林浩特市林業和草原局11日發布公告，決定在重點區域有序開展防火清理（燒除）作業，範圍包括國道、省道及園區公路、鄉道沿線，以及林緣、草場周邊等重點風險區域。