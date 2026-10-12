客怨買不到！霸王茶姬慶鄭欽文奪冠買1送1爆單 店員沒空上廁所

中國大陸網球選手鄭欽文在北京舉行的2026中國網球公開賽奪冠女單，成為賽事首位中國本土女單冠軍。其代言的飲料品牌霸王茶姬隨即宣布，今天全品項飲品限時買一送一。聯合報記者實際走訪北京門市，店員透露仍有500至600杯訂單待消化，忙到連吃飯和上廁所的時間都沒有。

聯合報記者12日下午查看霸王茶姬的點餐平台，首頁以鄭欽文奪冠的促銷活動作為主視覺，醒目標示「全場買1送1」、「恭喜鄭欽文奪得冠軍！」等字樣，並寫著「新的歷史 值得我們一起舉杯」。

這項促銷活動吸引大量消費者湧入點餐，已經導致官方點餐平台癱瘓。點進活動頁面後，頁面隨即顯示「門市訂單較多，請茶友們稍後再試」，並隨即被跳轉到點餐頁面，無法參與促銷活動。

實際走訪位於北京東城區一家商場內的霸王茶姬門市。因應買一送一活動，店員持續忙著製作、封裝及打包飲品，取餐櫃檯上擺滿已完成的茶飲，飲料機台上也有好幾杯已經貼上標籤但尚未製作的空杯子，顧客則聚集在櫃檯前等候領取。

詢問現場工作人員今天是否還有機會能夠使用到相關優惠，對方表示，目前平台無法點餐，不是門市處理的，應該是太多人湧入導致平台「崩掉」，至於何時會重啟，現場的人員無法確定。

進一步詢問因促銷活動帶來的接單狀況，該名工作人員表示，目前手上還有500-600杯的飲料訂單需要消化，估計還要花上五到六小時，「從早上九點開店就開始做，做了五個多小時，都沒空吃飯、上廁所」。

有其他顧客抱怨遲遲沒有辦法點餐時，工作人員僅苦笑表示，「我們也很無奈」。

霸王茶姬和鄭欽文的合作始於2024年4月。品牌在當年年初的澳網決賽開始關注到鄭欽文，雙方建立合作關係，同年稍晚，鄭欽文拿下當年度巴黎奧運女單金牌。2025年，鄭欽文成為霸王茶姬的全球品牌代言人。