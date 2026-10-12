香港人口老化 估計10至15年後缺6000醫療人員

香港醫務衛生局局長盧寵茂今天說，隨著人口老化，估計10至15年後，香港公營及民營總醫療人員將會欠缺約6000人。

官方香港電台報導，盧寵茂在立法會回覆議員質詢時，作了以上表示。

他說，隨著人口老化，醫療人力需求將會上升，而每3年進行一次的醫療人力推算出，香港醫生一直短缺，護士也不足，估計10至15年後，仍然欠缺約6000人。

在很長時間裡，香港的醫護人員一直短缺，其中一個原因與移民有關。

近半個世紀以來，香港曾出現幾次規模較大的移民潮，包括醫生和護士等專業人士大量離去，一次是上世紀80年代初中國和英國開始就香港問題進行談判，一次是1989年北京爆發「六四事件」之後，一次是香港主權轉移前後，最後一次是2019年「反送中」運動爆發前後。

今年8月，香港當局推算，到2046年中，香港人口將增至819萬人，屆時65歲或以上老人占整體人口（撇除外籍家庭傭工）36%。