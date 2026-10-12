北京竟有彰化站？ 還有彰化村！

北京的彰化路東口站牌，記者提供

秋天的北京，天高雲淡、銀杏轉黃，是這座古都一年中最迷人的季節。記者趁著連續假期到此一遊，卻在搭乘公車時，無意間從車窗外瞥見一塊熟悉的站牌——「彰化路東口」。身為彰化子弟，我立刻從座位上坐直了身子，張大眼睛向外望：難道北京也有彰化？車子繼續前行，接著又出現「彰化村」站。原來，我正穿行在北京海澱區的彰化村。此時此刻，故鄉名字忽然出現在異鄉街角，令人又驚又喜，也讓這趟旅程多了一層說不出的親切。

彰化村地處北京市海澱區八里庄街道，東起京密引水渠，西至五棵松路，北抵板井路，南接北京市農林科學院一帶。如今這裡早已不是傳統印象中的村落，而是融入城市生活脈絡的社區，設有「彰化村」、「彰化路東口」等公車站，33路、507路、632路等多條路線行經其間，交通相當便利。有趣的是，從彰化村前往北京聞名中外的歷史景點頤和園，距離約只有9公里。換句話說，北京的彰化，其實離清朝皇家園林並不遠，卻藏著一段與台灣彰化截然不同的地方故事。

依據中華傳播管理學會的「歷史查核計畫」報告初稿，北京的彰化村並不是因為紀念台灣彰化而命名，而是一場跨越海峽的「無意撞名」。根據地方記載與傳說，彰化村的地名源自清代：早年村中曾有張姓丐幫，人稱「張花子」，「張花」逐漸諧音、雅化為「彰化」；明代文獻中也曾出現「西張華」、「東張華」及「張花村」等名稱，可見其地名演變已有相當歷史。這與台灣彰化的由來完全不同——1723年（雍正元年）因發生朱一貴事件後，清廷為加強地方治理，將原屬諸羅縣北部的土地（南起虎尾溪、北抵大甲溪）劃出設縣，正式命名為彰化縣。係取「顯彰皇化」之意，象徵將皇帝的恩澤與教化推廣到台灣海隅。另據福建巡撫王紹蘭《彰化縣城碑記》，如此命名，也有「建學立師，以彰雅化」的文教期許。

更令人會心一笑的是，中國大陸確有以台灣地名命名的道路，青島便是著名例子。青島市區就分布著彰化路、台北路、台中路、高雄路、新竹路、基隆路、屏東路、花蓮路、嘉義路、台南路等，形成一片別具特色的「台灣街區」，而在黃海之濱的港都地圖上留下痕跡。而這樣的地名呼應並非單向：台北市有青島東路、青島西路，台中市也有青島路、青島東街與青島西街。

「一個彰化，各自表述」，一個來自市井傳說與語音流轉，另一個則承載官方教化理想，雖然相隔千里，卻在字面上不期而遇，格外耐人尋味。北京的彰化村、青島的彰化路，與台北的青島東西路、台中的青島路，像是兩岸城市之間安靜的路名對話。它們未必都源自刻意的紀念，卻提醒我們：路名不只是地圖上的座標，也能在不經意間，讓旅人在異鄉的街頭，與故鄉打了一聲溫柔招呼。

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