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蒙古草原大火蔓延中國邊境 內蒙派出2000人堵截

中央社／ 上海12日電

近日蒙古發生草原火災，9日至今不斷向中國內蒙古邊境線蔓延。陸媒報導，內蒙古派出2000餘人堵截，大火暫未入境中國。

新華社報導，內蒙古自治區錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗邊境一線蒙古境內9日下午發生火災。受地形和風力影響，大火向錫林郭勒盟、興安盟邊境線逼近。

內蒙古調集消防救援機動隊伍及地方撲火隊伍共計2000餘人，在邊境一線分段布控，以巡待撲進行堵截。

新京報刊出遊客提供的照片報導，遊客10日下午在自駕途中看到中蒙邊境處燃起沖天火光。

報導引述興安盟下轄的阿爾山市應急管理局及興安盟消防救援機動支隊表示，起火點位於蒙古境內，中國已安排大量消防人員在邊防布控，主要任務是堵截火勢入境。消防隊仍在堵截中，研判火勢整體可控。

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