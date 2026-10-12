快訊

新北女區長遭爆與飛官婚外情生女 民政局：公務運作不受影響

學術黑市／退休師化身學術地下教練 見證黑色產業鏈

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警桃園順利逮人

聽新聞
0:00 / 0:00

新皇崗口岸今正式啟用 首2小時逾5千人次通關

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
連接深圳與香港的新皇崗口岸今（12）日上午6時30分正式開通。新皇崗口岸是在原址拆除重建，是目前全球最大的陸路口岸單體建築，也是深圳與香港之間重要的24小時旅客通關口岸。中新社
連接深圳與香港的新皇崗口岸今（12）日上午6時30分正式開通。新皇崗口岸是在原址拆除重建，是目前全球最大的陸路口岸單體建築，也是深圳與香港之間重要的24小時旅客通關口岸。中新社

歷經7年升級改造，連接深圳香港的新皇崗口岸今（12）日上午6時30分正式開通，首批旅客陸續通關。新口岸實施「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，旅客整體通關時間由原來約30分鐘縮短至約5分鐘。據港媒報導，截至上午8時30分，已有5170人次及953車次經新口岸出入境。

央視報導，新皇崗口岸上午6時30分正式開啟閘門，首批通關旅客已有序進入查驗區域。此次升級的一大亮點是由深圳邊檢總站自主研發的查驗系統，過去旅客往返深圳、香港，需要分2次排隊、2次查驗，現在只需排1次隊、進行1次資訊採集，兩地查驗部門便可在後台同步完成查驗。

另據香港《明報》報導，口岸啟用後首數分鐘，已有數十人經口岸入境香港。香港政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、入境事務處處長郭俊峯等官員上午到場視察，並與過關旅客交談。

陳國基表示，口岸所有海關出入境櫃檯均已啟用，希望確保運作順暢，同時讓更多人員熟悉流程。他並稱，曾問在場旅客指示是否清晰，對方均認為指示清楚且感覺良好，「合作查驗、一次放行」模式也十分流暢，只需數十秒便完成。

央視指，新皇崗口岸設有「背靠背」指揮台，由大陸與香港的現場指揮員隔牆辦公，雙方可在客流高峰或突發情況時，開啟中間窗口面對面協商，實現協同調度。

此外，口岸還設有「肩並肩」人工查驗台，大陸移民管理警察與香港入境事務處人員在分界線兩側就近辦公，旅客只需排1次隊，即可完成兩地全部查驗手續。指揮中心則透過口岸數位孿生平台，掌握即時客流數據、人員及車輛動態，並自動預警異常情況。

新皇崗口岸是在原址拆除重建，地下4層、地上5層，建築總面積達68.97萬平方公尺，是目前全球最大的陸路口岸單體建築，也是深圳與香港之間重要的24小時旅客通關口岸。

深圳 一地兩檢 香港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

港深皇崗口岸重開 為全球最大陸路口岸綜合體

港深新皇崗口岸將開通 李家超：大灣區互聯互通邁新台階

粵艇南下10•16首航 帶動香港高端旅遊 助打造世界級遊艇產業

入境先填「電子申報」省時間？台人赴日排隊逾1小時：紙本幾乎秒過

相關新聞

新皇崗口岸今正式啟用 首2小時逾5千人次通關

歷經7年升級改造，連接深圳與香港的新皇崗口岸今（12）日上午6時30分正式開通，首批旅客陸續通關。新口岸實施「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，旅客整體通關時間由原來約30分鐘縮短至約5分鐘。據港媒報導，截至上午8時30分，已有5170人次及953車次經新口岸出入境。

遼寧新人用AI生成婚紗照、迎賓牌保留浮水印引熱議 新郎：極簡不丟人

愈來愈多人利用AI生成圖片。遼寧葫蘆島一對新人選擇極簡婚禮與旅行結婚，放棄傳統婚紗照拍攝，改用AI生成婚紗照，婚禮迎賓牌右下角更保留浮水印。新郎于先生稱，他與妻子因不想…

密集行動 陸今起4海域發動5場演訓

在賴清德總統十日發表國慶演說時機敏感之際，根據中國大陸各地海事單位發布的航行警告，十二日起，共軍將在渤海、黃海、東海、南海等海域，進行至少五場軍事行動。另據央視報導，駐守在大陸東南的解放軍火箭軍某部官兵，於節日期間（十一假期）展開無預告、無預案的東風-廿六緊急戰備演練，聲稱「多域礪劍，捍衛統一」。

中巴新疆軍事聯訓 為跨境反恐準備

大陸國防部宣布，大陸與巴基斯坦陸軍將於十月中下旬，在新疆庫爾勒舉行首次陸軍聯合訓練。專家指出，中方在新疆反恐積累了豐富經驗，這次出動無人機加大演練力度，進一步提升巴基斯坦軍方反恐能力和手段，未來不排除中巴聯合跨境反恐。

天問三號行星探測 後年發射火星採樣

大陸行星探測工程之一的「天問三號」火星取樣返回任務，計畫於二○二八年前後發射，二○三一年前後攜帶火星樣本返回地球。如果任務成功，大陸有望實現人類首次火星取樣返回。中國科學院上海天文台副研究員張佳駿指，人類要實現火星移民，仍須解決地球與火星間的訊息交流、物質交流及人員生存等三大問題。

發改委預告 陸本季將加大經濟刺激力度

大陸國家發改委主任鄭柵潔近日主持民營企業座談會時表示，第四季將加大「逆周期調節」力度，強化存量政策和增量政策協同發力，會及時謀畫更多帶動性強的政策工具，努力完成全年經濟增長目標任務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。