新皇崗口岸今正式啟用 首2小時逾5千人次通關

歷經7年升級改造，連接深圳與香港的新皇崗口岸今（12）日上午6時30分正式開通，首批旅客陸續通關。新口岸實施「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，旅客整體通關時間由原來約30分鐘縮短至約5分鐘。據港媒報導，截至上午8時30分，已有5170人次及953車次經新口岸出入境。

央視報導，新皇崗口岸上午6時30分正式開啟閘門，首批通關旅客已有序進入查驗區域。此次升級的一大亮點是由深圳邊檢總站自主研發的查驗系統，過去旅客往返深圳、香港，需要分2次排隊、2次查驗，現在只需排1次隊、進行1次資訊採集，兩地查驗部門便可在後台同步完成查驗。

另據香港《明報》報導，口岸啟用後首數分鐘，已有數十人經口岸入境香港。香港政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、入境事務處處長郭俊峯等官員上午到場視察，並與過關旅客交談。

陳國基表示，口岸所有海關出入境櫃檯均已啟用，希望確保運作順暢，同時讓更多人員熟悉流程。他並稱，曾問在場旅客指示是否清晰，對方均認為指示清楚且感覺良好，「合作查驗、一次放行」模式也十分流暢，只需數十秒便完成。

央視指，新皇崗口岸設有「背靠背」指揮台，由大陸與香港的現場指揮員隔牆辦公，雙方可在客流高峰或突發情況時，開啟中間窗口面對面協商，實現協同調度。

此外，口岸還設有「肩並肩」人工查驗台，大陸移民管理警察與香港入境事務處人員在分界線兩側就近辦公，旅客只需排1次隊，即可完成兩地全部查驗手續。指揮中心則透過口岸數位孿生平台，掌握即時客流數據、人員及車輛動態，並自動預警異常情況。

新皇崗口岸是在原址拆除重建，地下4層、地上5層，建築總面積達68.97萬平方公尺，是目前全球最大的陸路口岸單體建築，也是深圳與香港之間重要的24小時旅客通關口岸。