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密集行動 陸今起4海域發動5場演訓

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
央視日前曝光東風-26中遠程彈道導彈的「裸彈」發射畫面。圖／取材自央視
央視日前曝光東風-26中遠程彈道導彈的「裸彈」發射畫面。圖／取材自央視

在賴清德總統十日發表國慶演說時機敏感之際，根據中國大陸各地海事單位發布的航行警告，十二日起，共軍將在渤海、黃海、東海、南海等海域，進行至少五場軍事行動。另據央視報導，駐守在大陸東南的解放軍火箭軍某部官兵，於節日期間（十一假期）展開無預告、無預案的東風-廿六緊急戰備演練，聲稱「多域礪劍，捍衛統一」。

根據大陸各地海事局近日發布的航行警告，十二日起，大陸在周邊海域至少將開展五場軍事行動，涵蓋渤海、黃海、東海、南海等海域。各海域具體航行警告分別為：

一、黃海南部（江蘇鹽城北部外海）：十月十六日七時至十七日十八時，進行實彈射擊。二、渤海（河北秦皇島外海）：十月十二日六時至十六日廿四時，開展實彈射擊。三、黃海北部（遼寧大連東南方外海）：十月十二日十一時至十四時，執行實彈射擊。四、東海（浙江溫州甌飛灘以東近海）：十月十三日十三時卅分至十五時卅分、十月十四日十四時卅分至十六時卅分、十月十五日十五時卅分至十六時卅分，開展軍事訓練。五、南海（廣東湛江東南方外海）：十月十二日至十六日，每日於八時至十八時，進行實彈射擊。

大陸軍方前述軍事行動的地點與台灣均有一段距離，解放軍一周內在多地同步展開演訓過去也有先例，目前尚無證據顯示十二日起的一系列軍事行動有明顯異常，或是針對特定對象。

此外，央視報導，駐守在大陸東南的解放軍火箭軍某部官兵，於節日期間展開無預告、無預案的東風-廿六飛彈「夜間演訓」。

報導稱，黑夜中，各項任務緊張進行。「報告指揮員，收到上級敵情通報，十分鐘後我作戰區上空有雷達衛星過境！」「明白，各號注意，迅速組織隱蔽！」隨後，官兵搭設飛彈偽裝、展開裝備，有條不紊快速應對。共軍火箭軍部隊還因應突發狀況，開啟緊急應變模式。「報告指揮員，我架遭敵破襲，一名號手陣亡，建議啟用備份。」部隊臨機啟用替補號手，新號手迅速進入戰位，按規程逐項完成操作，與班組密切協同，最終完成任務。

報導稱，人能補位，劍能懾敵。這支隊伍背後，是一整套威力強悍的東風飛彈體系。

據大陸公開資料，東風-廿六是一種核常兼備的中遠程彈道飛彈，素有「航艦殺手」與「關島快遞」之稱。射程約四千至五千公里，可覆蓋第一、第二島鏈及美國關島基地。其飛行速度，末端速度可達約十八馬赫。發射重量約廿噸，可攜帶約一點八噸的核彈頭或常規彈頭。

演訓 東海 國慶

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