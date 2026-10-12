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天問三號行星探測 後年發射火星採樣

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

大陸行星探測工程之一的「天問三號」火星取樣返回任務，計畫於二○二八年前後發射，二○三一年前後攜帶火星樣本返回地球。如果任務成功，大陸有望實現人類首次火星取樣返回。中國科學院上海天文台副研究員張佳駿指，人類要實現火星移民，仍須解決地球與火星間的訊息交流、物質交流及人員生存等三大問題。

大陸官媒人民日報十日刊登張佳駿署名文章「我們為什麼要奔赴火星」，談及三大問題。他表示，一是地球、火星間的訊息交流，上海天文台負責的特長基線干涉測量（ＶＬＢＩ）測定軌系統，可精確測量前往火星航天器的軌道，保證入軌順利，在天問一號任務中已得到初步驗證。

二是物質交流，張佳駿稱，人類可送探測器前往火星，但目前尚不能採集火星上的物質返回。天問三號任務計畫於二○二八年前後發射，二○三一年前後攜火星樣本返回地球。三是保障人員生存，火星表面低溫、高輻射、低重力、低氣壓、缺水及缺氧，如何就地利用火星資源仍需探索。

他認為，水星接近太陽，金星環境惡劣，其他天體又太過遙遠。相比之下，火星的條件好得多，有稀薄的大氣、水冰，自轉周期和季節更替與地球接近。因此，火星相當適合作為人類邁向星際文明的一站。

大陸國家航天局四月曾公布「天問三號」的任務時程，並發布五個合作項目的遴選結果。相關儀器將分別搭載於軌道器、服務器及著陸器，用於探尋火星生命痕跡、探測火星表面礦物成分、大氣逃逸過程及水同位素分布等。

中國科學院院士、天問三號任務首席科學家侯增謙表示，探尋火星潛在生命痕跡是天問三號首要科學目標。火星取樣返回的核心挑戰包括著陸區選址、樣本汙染控制及生命痕跡識別。目前已初步遴選八個候選著陸區，預計今年底確定最終著陸區。

火星 上海 大陸

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