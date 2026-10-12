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發改委預告 陸本季將加大經濟刺激力度

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸國家發改委主任鄭柵潔10日主持召開民營企業座談會時表示，第四季將加大逆周期調節力度，加強宏觀政策取向一致性評估。新華社
大陸國家發改委主任鄭柵潔10日主持召開民營企業座談會時表示，第四季將加大逆周期調節力度，加強宏觀政策取向一致性評估。新華社

大陸國家發改委主任鄭柵潔近日主持民營企業座談會時表示，第四季將加大「逆周期調節」力度，強化存量政策和增量政策協同發力，會及時謀畫更多帶動性強的政策工具，努力完成全年經濟增長目標任務。

大陸經濟整體增速放緩，二○二六年全年ＧＤＰ成長目標設定在百分之四點五至百分之五點之間，為多年來相對保守區間。其中第一季ＧＤＰ年增百分之五，第二季則因需求不足放緩至百分之四點三。進入下半年後，固定資產投資出現進一步放緩與下滑壓力，民間消費與零售增長動能仍顯不足。

「逆周期調節」是指政府為了平穩經濟波動，採取「逆向而行」的宏觀經濟政策手段。當經濟下行、需求不足、失業率上升時，政府會實施寬鬆政策（如降息、降準、減稅降費）或加大基礎建設投資，刺激市場活力。

鄭柵潔表示，當前，外部衝擊對經濟運行的影響仍在持續，大陸國內新舊動能轉換加快推進，第四季是全年收官之際，在加大逆周期調節力度的同時，發改委將推動「十五五」規畫、「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）建設實施方案等明確的重大工程項目盡早開工建設，激發釋放內需潛力。

發改委並將推動科技創新與產業創新深度融合，進一步提升產業鏈供應鏈韌性，提高能源資源安全保障水平，夯實國家糧食安全根基。支持民企方面，將不斷深化政企溝通交流和問題解決機制，常態化向民間資本推介項目，支持民營企業參與場景建設等。

鄭柵潔 存量 發改委

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