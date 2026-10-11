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麥當勞男子自帶外食！懶理經理勸阻 態度竟囂張踢腳：外面沒寫明白

香港01／ 撰文：卡洛兒
日前有網友在社交平台公審，目擊有男子在麥當勞進食自攜食物，無視經理兩度勸阻，指對方「還一路吃一路踢腳」，引來網友圍剿男子行為厚臉皮。美聯社
日前有網友在社交平台公審，目擊有男子在麥當勞進食自攜食物，無視經理兩度勸阻，指對方「還一路吃一路踢腳」，引來網友圍剿男子行為厚臉皮。美聯社

許多餐廳都禁止攜帶並進食外來食品，客人應該遵守規定！日前有網友在社交平台公審，目擊有男子在麥當勞進食自攜食物，無視經理兩度勸阻，指對方「還一路吃一路踢腳」，引來網友圍剿男子行為厚臉皮，「就是這些X搞到大家沒位子」、「這樣搞，麥當勞全都站在桌上就完蛋了」，認為店舖經理應該更強硬地驅趕未有光顧、但霸佔店內座位的客人，「不團結堅持抵制不守規矩的人，說什麼都沒用」。

男子在麥當勞自帶外來食物 無視經理勸阻瘋狂踢腳

該食客在facebook群組「麥當勞關注組（香港）🇭🇰 」發貼文，公審有男子在麥當勞進食外來食品，面對餐廳經理上前勸喻「不要吃外帶食物」，對方只是回覆「叫了東西喝」。經理聞言再次解釋，即使有消費也不能在店內吃外攜食物，但男子以「外面無寫」為由懶理勸阻，原PO不滿形容對方「當人沒吃完還繼續吃，還一路吃一路踢腳」。

餐桌擺放非麥當勞出品食物 男子邊食邊踢腳

片段顯示，涉事戴眼鏡男子坐在麥當勞店內二人座位，他將背囊放在對面座椅，而餐桌上擺有1個白色膠袋，以及2個分別裝有食物的透明膠盒，惟以上食物明顯並非麥當勞出品。男子一邊進食，一邊抖動左腳，至於他曾向經理表示「叫了東西喝」，但從餐桌上看，則未見有屬於麥當勞的飲品。

男子行為惹爭議：人無恥便無敵

網友紛紛批評男子行為自私，又揶揄男子「門口夠不夠叫你穿衣服，你又穿？」

「間間都有人帶外來食物」

「就是這些X東西搞到大家沒有位置」

「選個角落位不太張揚，相信可以接受，至少不像現在這樣」

「這樣搞，麥當勞全都站在桌上就完蛋了」

「麥當勞真的要想辦法解決這類情況，經常被他們霸佔地方！擋住真正來消費的客人」

網友指經理態度應更強硬

有留言認為店舖經理態度理應更強硬，以維護店內利益，同時避免影響客人，「麥當勞屬於私人營運餐廳，店方有權管理內部的座位與營運秩序。麥當勞經理作為該餐廳的營運負責人，絕對有權拒絕客人堂食非麥當勞出品之食物或飲品」。

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文章授權轉載自《香港01》

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