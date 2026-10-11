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10年前持加拿大護照赴台！港女生：可否用特區護照入台 網曝1解答

香港01／ 撰文：田中貴
許多港人同時持有多本護照，旅遊時可能會考慮不同原因而使用哪本入境。圖／AI生成
許多港人同時持有多本護照，旅遊時可能會考慮不同原因而使用哪本入境。圖／AI生成

許多港人同時持有多本護照，旅遊時可能會考慮不同原因而使用哪本入境。本港有女生在Threads發文表示，自己有加拿大香港護照，再加上持有BNO，10年前第一次去台灣時是用加拿大護照免簽，最近想去台灣，但加拿大護照已經過期，她詢問「現在可以用香港護照（即特區護照）入台嗎」？

貼文引來許多網友解答

「不可以，會被遣返，一定要用同一本護照」

「我跟你一樣，只能用加拿大護照進台灣，否則，原機遣返回香港，有朋友試過就是這樣」

「你一開始用香港護照，想換用加拿大護照就可以，但如果你是用加拿大護照的話，換香港護照就不行」

翻查台灣規定，關鍵並非旅客「上次用了哪本護照」，反而是其現時是否仍符合台灣法律對「香港居民」的定義。根據台灣《香港澳門關係條例》第4條，所稱「香港居民」，是指具有香港永久居留資格，而且未持有BNO或香港護照以外的旅行證照的人士。

換言之，BNO屬特別例外，即同時持有香港特區護照及BNO，一般不會單純因持有BNO而失去台灣法例下的「香港居民」資格；但加拿大護照則屬另一個國家的旅行證照。

台灣大陸委員會也明確解釋，港人如具有他國國籍，或持有BNO及香港護照以外的旅行證照，便不屬於《香港澳門關係條例》所稱的香港居民。換言之，同時持有加拿大護照、BNO及香港特區護照的人士，由於另持加拿大護照，原則上不能單純以「香港居民」身份使用港澳居民入台安排。

另一個容易混淆的地方，是台灣目前容許部份曾經赴台的香港居民申請「網簽」。內政部移民署列明，其中一類合資格人士為「曾經許可進入台灣地區者」，但官方特別註明，這是指曾經獲准以香港或澳門居民身份入境台灣。因此，假如10年前是使用加拿大護照，以加拿大公民身份享受免簽待遇入境，該次紀錄並不等同「曾經以香港居民身份獲准入台」，不能單靠這次紀錄取得港澳居民網簽資格。

如果拿著香港特區護照直接到台灣，以香港居民身份辦理網簽或落地許可，以現時官方條文而言並不適合這個情況。

移民署的港澳居民臨時入境規定同樣列明，申請者必須具有香港永久居留資格，而且未持有BNO或香港護照以外的旅行證照。加拿大護照正正屬於上述範圍，因此即使本人仍持有效香港特區護照及香港永久性居民身份證，也不能忽略已持有加拿大護照這項事實。

加拿大護照持有人赴台可享最長90日免簽證待遇

至於使用加拿大護照則簡單得多。台灣外交部領事事務局截至2026年7月公布的免簽證名單顯示，加拿大公民持普通加拿大護照赴台，可享最長90日免簽證待遇。一般要求包括護照在入境時至少尚有6個月有效期，以及持有已確認的回程或前往下一目的地的機票。加拿大護照持有人在符合指定條件下，90日免簽停留亦設有申請延長安排。

此外，自現行規定實施後，免簽旅客亦須在抵台前7日內填寫「Taiwan Arrival Card」網上入境登記表。

另外，即使加拿大護照過期，都不代表樓主可以改用香港護照入台，她應該先取得最新加拿大護照。

如果旅客第1次赴台時尚未取得加拿大護照，並符合香港居民資格，以香港特區護照配合相應入台許可前往台灣，原則上沒有問題。其後若取得加拿大國籍及加拿大護照，第2次前往台灣時亦可以改用加拿大護照，並不會因為第1次曾以香港居民身份入境，就被限制往後必須繼續使用香港護照。

值得注意的是，只要當事人仍實質持有加拿大護照，而且未依法放棄該國籍，依照《香港澳門關係條例》第4條之定義，便不具備台灣法例下的香港居民資格，因此無法改用香港特區護照申請入台，必須持有效加拿大護照入境。

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文章授權轉載自《香港01》

護照 加拿大 解答 香港 台灣

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