俄羅斯傳疑似鼠疫死亡案例 中國內蒙呼倫貝爾市發布風險提示

俄羅斯西伯利亞近日傳出一名實驗室研究員疑似因鼠疫而死亡的消息，引起國際關注，毗鄰俄羅斯遠東地區的中國內蒙呼倫貝爾市疾控中心為此發出鼠疫防控風險提示。

外電報導，俄羅斯西伯利亞一處防鼠疫研究中心本月有一名實驗室人員死於肺炎。世界衛生組織（WHO）10日表示，這名實驗室人員目前死因仍然不明，但尚無鼠疫病例通報，世衛也未發現與此事件相關的持續傳播跡象。

雖然世衛未證實這名實驗室人員的死因與鼠疫有關，但蒙古政府已經下令在與俄羅斯接壤的邊境實施「健康監測」措施。與此同時，中國內蒙呼倫貝爾市也發出鼠疫防控風險提示。

內蒙古廣播電視台今天報導，呼倫貝爾市疾控中心10日表示，呼倫貝爾市自1927年以來再未出現過人間鼠疫（鼠疫桿菌感染人類）病例，近年來在常態化鼠疫監測工作過程中也未發現鼠間鼠疫疫情，經綜合研判發生鼠疫疫情的可能性較低。

不過，呼倫貝爾市疾控中心說，呼倫貝爾市作為鼠疫自然歷史疫源地，並且毗鄰俄羅斯遠東地區，人員跨境往來頻繁，提醒廣大群眾有效防範鼠疫，建議來自俄羅斯遠東鼠疫疫源地區的人員關注自身健康，若出現疑似症狀應立即就近就醫，並如實告知鼠疫疫源地旅行史。

綜合外電報導，傳出疑似感染鼠疫的實驗研究員為28歲的希皮洛娃（Darya Shipilova），任職於俄羅斯西伯利亞及遠東地區伊爾庫次克鼠疫防治研究所，2日因肺炎死亡。外界一度擔心她可能在實驗室感染肺鼠疫並引發疫情，但隨著她生前所在的伊爾庫次克（Irkutsk）地區未再出現其他已知病例，相關疑慮已逐漸消退。

中俄分別於2025年9月15日及2025年12月1日起，相互給予對方公民免簽入境待遇，帶動兩國人員往來。據統計，2025年中俄人員往來總量突破300萬人次，今年上半年兩國人員往來年增43%，俄羅斯更躍居中國入境遊客來源國第2位。