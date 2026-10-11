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已故港星梅豔芳骨灰被盜案 香港警方重案組跟進

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為2003年11月梅豔芳在香港紅磡體育館告別演唱會上留下的最後倩影。圖／取自搜狐娛樂
圖為2003年11月梅豔芳在香港紅磡體育館告別演唱會上留下的最後倩影。圖／取自搜狐娛樂

香港已故天后梅豔芳骨灰被盜案，香港警方表示，已由重案組跟進。據中新社報導，香港警方11日回覆中新社記者查詢時表示，警方7月18日已接獲相關報案。

香港警方稱，經調查後，案件被列作求警協助，交由大嶼山警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方會繼續與報案人及相關人士保持聯絡及作適當跟進。

梅豔芳2003年逝世，其骨灰安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔。今年7月18日，有歌迷前往祭拜時，發現存放骨灰的龕位門牌螺絲出現鬆脫情況，進一步查看後，赫然發現裡面的骨灰甕已不見蹤影。

梅豔芳家屬已公開大嶼山警區重案組聯絡電話及專用WhatsApp專線，供民眾提供消息、照片或影片。面對骨灰至今仍未尋回的情況，家屬希望各界協助尋找，讓梅豔芳早日「回家」。

據香港明報和星島日報稍早報導，10月10日是梅豔芳的63歲冥誕，卻傳出其骨灰遭竊的消息。

梅豔芳 香港 骨灰

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