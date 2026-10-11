聽新聞
0:00 / 0:00
已故港星梅豔芳骨灰被盜案 香港警方重案組跟進
香港已故天后梅豔芳的骨灰被盜案，香港警方表示，已由重案組跟進。據中新社報導，香港警方11日回覆中新社記者查詢時表示，警方7月18日已接獲相關報案。
香港警方稱，經調查後，案件被列作求警協助，交由大嶼山警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方會繼續與報案人及相關人士保持聯絡及作適當跟進。
梅豔芳2003年逝世，其骨灰安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔。今年7月18日，有歌迷前往祭拜時，發現存放骨灰的龕位門牌螺絲出現鬆脫情況，進一步查看後，赫然發現裡面的骨灰甕已不見蹤影。
梅豔芳家屬已公開大嶼山警區重案組聯絡電話及專用WhatsApp專線，供民眾提供消息、照片或影片。面對骨灰至今仍未尋回的情況，家屬希望各界協助尋找，讓梅豔芳早日「回家」。
據香港明報和星島日報稍早報導，10月10日是梅豔芳的63歲冥誕，卻傳出其骨灰遭竊的消息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。