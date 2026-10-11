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中國天眼核心區安檢形同虛設 酒店帶遊客直抵天眼

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸多個旅遊平台均有售賣「走進中國天眼深度科普體驗」服務項目，價格為／598元，某平台顯示已賣出上千份。圖／微博照片
大陸多個旅遊平台均有售賣「走進中國天眼深度科普體驗」服務項目，價格為／598元，某平台顯示已賣出上千份。圖／微博照片

位於貴州平塘縣克度鎮的「中國天眼」（FAST），是世界上口徑最大、靈敏度最高的單天線射電望遠鏡，為免受到任何無線電干擾，以其台址為圓心，半徑30公里區域設為電磁波寧靜區。但有旅遊平台與當地某高價酒店竟以「深度科普體驗」為名公開售賣行程，遊客只需提前報備，即可自駕直入天眼核心區，甚至可以攜帶電子產品拍攝，安檢形同虛設。

《紅星新聞》報導，今年5月下旬，傅先生一行三人透過「攜程旅行」平台以2688元人民幣（約合新台幣1萬2768元）預訂「中國天眼光年之外酒店」的棲．悅雙床房。相關介紹稱，酒店位於「天眼」保護區，在當地「豪華酒店榜」排名第二。

酒店客服稱，景區是去觀景台遙望「天眼」， 但酒店住客可以自駕進入嚴格管制的核心區，直抵圈梁（或稱環形梁，Ring Beam）近距離參觀、講解。客服提醒，從小鎮前往酒店沿途無手機信號，住客需提前下載離線導航，並強調「特殊車輛禁止進入園區」。

傅先生從貴陽自駕到平塘縣克度鎮，沿國道522行駛，「天眼」保護區設有門崗，但因酒店已提前報備，他填寫完駕駛員和車牌號信息後即被放行。汽車繼續沿山路行駛，期間會經過兩條岔路，一條是去往酒店，另一條是去「天眼」景區觀景，傅先生曾尾隨一輛電動車駛往「天眼」方向，但中途被保安阻止繼續前行，遂掉頭駛至酒店辦理入住。

在酒店車輛及工作人員的帶領下，傅先生一行三人自駕抵達「天眼」。他表示，本次安檢形同虛設，他在「天眼」繞圈梁走了一圈，並用隨身攜帶的電子設備拍下圈梁影像。

據報導，大陸多個旅遊平台均有售賣「走進中國天眼深度科普體驗」服務項目，價格為人民幣598元，某平台顯示已賣出上千份。

「中國天眼」能夠捕捉來自宇宙深處極其微弱的電磁信號，為保護它不被任何無線電干擾，當地推出《貴州省500米口徑球面射電望遠鏡電磁波寧靜區保護辦法》，規定電磁波寧靜區劃分為核心區、中間區和邊遠區。

另據《黔南布依族苗族自治州500米口徑球面射電望遠鏡電磁波寧靜區環境保護條例》規定，除保障射電望遠鏡正常運行需要外，核心區內禁止設置、使用無線電台（站），禁止建設、運行輻射無線電波的設施，禁止擅自攜帶手機、數碼相機、平板電腦、智能穿戴設備、對講機、無人機等無線電發射設備或者產生電磁輻射的電子產品。

為了不被電子產品干擾，天眼景區所有接駁車全部按照國家天文台要求定製，細到沒有電子打火機，而且預約參觀的遊客，必須統一存放手機等電子產品，接受和乘坐飛機同級別的人機安檢，才能統一乘坐接駁車進入天眼觀景台遠距離觀看「天眼」。

據悉，大陸國家天文台工作人員證實已接到舉報並成立專案工作組，上級部門仍在調查。

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天眼 酒店 安檢

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