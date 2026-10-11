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有台灣人赴中國醫美 上海醫師：強在宣傳小心水深

中央社／ 台北11日電

近年來，台灣網路上常可見到中國醫美的宣傳貼文，且有不少人洽詢。然而，有上海醫美醫師坦言當地醫美「水很深」，尤其上海醫美的網路「宣傳非常強」，若是透過仲介與自媒體介紹更要謹慎，避免資訊不對稱衍生的風險。

近年社群媒體上越來越常出現宣傳中國醫美的貼文，標榜便宜、「技術好」或「審美好」等，再附上有著深邃大眼、高挺鼻樑和精緻鼻頭的術後照，吸引不少台灣民眾留言詢問。

不過，一名在上海從事醫美2年的林姓醫師對中央社表示，上海醫美「水很深」，風險主要在於資訊不對稱。

他說，在大的整形手術，如動鼻子、胸部等方面，上海確實有價格優勢，「這幾年競爭激烈，或經濟下行，整體費用壓得比較低」。尤其是上海頂尖的主任級醫生，「做個眼睛、鼻子，收費大概人民幣1、2萬（約新台幣4.7到9.5萬元）」，若往下找主治醫生，或安徽、四川成都等外地，報價可能更低。

不過林姓醫師表示，韓國醫美在價格上也具有優勢，可能與上海差不多。而上海醫美近年興盛的另一個原因在於「宣傳」，「這樣講可能不好聽，硬要說，我覺得宣傳比較重要，美感技術拉不出太大差距」。

他表示，有些診所會特別投入經費找自媒體宣傳，「可能自媒體宣傳做得很好，然後台灣人看到就過來」，這類診所就不一定比較便宜。

林姓醫師還指出，「大陸對醫療宣傳的管控，特別是這一陣子非常嚴格」，中國醫美在自媒體上宣傳到了「野蠻生長」的地步，引來官方介入打壓，但是官方管不到境外社群媒體。像是台灣人常用的Instagram，「所以他們做得很猛」，海外受眾看到自然會受吸引。

他認為，上海醫美的優勢「整體分析下來，商業屬性比較強」。

但林姓醫師也指出背後隱憂，尤其是台灣人到上海做醫美，可能是依賴仲介或自媒體介紹，對實際情況了解有限，在仲介介紹下，可能不清楚手術醫生到底是誰、什麼職稱、有多少經驗。甚至可能有宣傳是某位名醫操刀，實際上由別的醫生動刀的情況，「做手術時你被麻倒了，什麼都不知道」。

此外，若是面臨需要術後修復或再次手術的情況，最大的風險是「找不到人了」。他指出，有些醫生可能是「飛刀醫生」，不一定常駐上海特定診所，而是從其他地方被請過來的，即使回到原診所也找不到原動刀醫生。

林醫生指出，除了醫生技術，材料也很關鍵，以玻尿酸舉例，一針成本很高，但實際使用的材料消費者並不了解，尤其有些材料的名稱可能和台灣不一樣，消費者以為買的是較好的，實際上使用的卻不是。還有部分業者可能會使用「話術」，例如說服消費者某項材料是「新進的」效果好，實際可能是很小眾的品牌。

林醫生建議，在上海做醫美首先要問清楚醫生名字與資格，尤其如果是名醫在網路上基本都能查到資訊，務必核實是哪位專家、在哪裡執業。「若你跟仲介或自媒體聊，結果講得不清不楚，也不知道具體哪個診所、哪位醫生，那就要慎重」。

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