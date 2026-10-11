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小說迷自學模仿盜古墓 中國法院判刑12年

中央社／ 上海11日電

中國大陸最高法院10日公布文物犯罪案例，其中一起犯案人因為癡迷盜墓小說，竟自學盜墓，而且邀人作案，盜掘東周時期的古墓文物，遭判刑12年並處以罰金。

新華社微信公眾號刊出中國最高人民法院、中國國家文物局10日發布的6件懲治文物犯罪典型案例，其中除了明知故犯，也包括模仿盜墓小說情節盜掘古墓葬、偶然撿拾文物並轉賣等行為。

在余姓犯罪嫌疑人盜掘古墓葬案中，余嫌癡迷盜墓小說，不僅自學盜墓技術，還購買工具，2023年與人兩次商定共同盜掘古墓葬，單獨或夥同他人尋找、確定古墓葬位置，共同挖掘盜得銘文銅戈、玉飾、銅壺、銅鼎等23件文物。

經過鑑定，被盜的兩座墓葬都是東周時期古墓葬，具有重要歷史、藝術和科學價值。法院審理認為，余嫌的行為構成盜掘古墓葬罪，判處有期徒刑12年，並處罰金。

中國官方以此案例提醒民眾，對盜墓題材文學作品要有正確的認知，不能把小說當成犯罪的「教科書」，否則必將受到法律嚴懲。

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